Конте и Венгер останутся без Кубка

Кубок Англии. Полуфиналы 22 апреля, суббота

19.15. ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ.

«Синие» уже не чувствуют себя в безопасности на вершине премьер-лиги, ведь «Тоттенхэм» теперь отстает от них всего на четыре очка. Но чемпионат Англии все равно остается для «Челси» приоритетной целью — глупо охотиться за синицей в небе, имея журавля в руках (пусть пока не в клетке). «Тоттенхэм» сейчас — лучшая команда Англии, что недавно признал и сам Антонио Конте. Это очевидно всем: «шпорам» легко дается игра, и даже в матчах с лидерами сезона они выглядят солидно. В том числе и в январской встрече с «Челси», когда «Тоттенхэм» остановил победный путь соседей. За эти три месяца хуже команда Маурисио Покеттино играть не стала, а их субботние соперники чуть сдали. Вывод — «Тоттенхэм» имеет преимущество в полуфинальном дерби.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.71 — Н 3.27 — П2 2.74.

23 апреля, воскресенье

17.00. АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ.

«Арсенал» с трудом уложил на лопатки «Мидлсбро» в прошлом туре, так что ни о каком завершении кризиса речи быть не может. Для лондонцев Кубок Англии в последнее время стал сакральным — Арсен Венгер научился прикрывать им очередной загубленный сезон. Но на этот раз все куда сложнее, ведь «Арсеналу» предстоит победить двух сильных соперников, чтобы поднять трофей над головой. А в этом сезоне «канониры» лишь раз обыгрывали команду из лидирующей шестерки. «Манчестер Сити» тоже переживает не лучшие времена, но на фоне лондонцев выглядит куда лучше.

Прогноз «СЭ» — 1:3. Прогноз WinLine — П1 3.86 — Н 3.85 — П2 1.78.

Чемпионат Англии. 34-й тур 22 апреля, суббота

Футбол Англия 2016/2017 Тур 34, 22.04.2017, 17:00 -:- Вест Хэм Юнайтед Эвертон

17.00. ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН.

В прошлом туре «Вест Хэм» позволил забить худшей команде лиги аж два мяча — «Сандерленд» вырвал из лап «молотобойцев» ничью со счетом 2:2. Этот факт красноречиво описывает текущее состояние лондонцев. «Вест Хэм» явно доигрывает сезон: вылет очень маловероятен, да и до еврокубков очень далеко. «Эвертон», напротив, под финиш сезона набрал изумительную форму, хотя в гостях нестабилен. Впрочем, сегодняшний «Вест Хэм» «ирискам» по зубам даже на Олимпийском.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.22 — Н 3.52 — П2 2.20.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 34, 22.04.2017, 17:00 -:- Суонси Стоук Сити

17.00. СУОНСИ — СТОУК СИТИ.

«Лебеди» медленно тонут — пять поражений в шести последних матчах ставят под сомнение место «Суонси» в премьер-лиге на следующий сезон. Правда, до спасительной 17-й строчки всего два очка, так что хоронить валлийцев еще рано. «Стоук» же застрял в середине таблицы и пытается сохранить хотя бы место в десятке — в прошлом туре «гончары» прервали серию из четырех поражений победой над «Халлом» и сейчас могут отобрать очки у еще одного аутсайдера.

Прогноз «СЭ» — 0:0. Прогноз WinLine — П1 2.17 — Н 3.33 — П2 3.47.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 34, 22.04.2017, 17:00 -:- Борнмут Мидлсбро

17.00. БОРНМУТ — МИДЛСБРО.

«Вишенки» неожиданно для многих скатились почти к границе с зоной вылета, пусть и отрыв от нее достаточно комфортный — семь очков. Но победа над осевшим на дне таблицы «Мидлсбро» должна успокоить «Борнмут». Так наверняка и случится: «Боро» весь сезон испытывает трудности с результативностью, и смена тренера никак не повлияла на голевые успехи команды. «Мидлсбро» не побеждал в гостях с августа, и нет никаких причин ставить на окончание этой серии.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.85 — Н 3.64 — П2 4.26.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 34, 22.04.2017, 17:00 -:- Халл Сити Уотфорд

17.00. ХАЛЛ СИТИ — УОТФОРД.

«Халл» при Марку Силве играет почти как по шаблону. Дома — победа, в гостях — поражение. Поэтому в последних двух матчах «тигры» уступили — оба проходили в гостях. Но «Уотфорд» на своем поле «Халл» наверняка победит: «шершни» уже потеряли мотивацию в этом сезоне, а хозяева вовсю борются за выживание. И не забывайте, что команды Марку Силвы не проигрывают дома уже три года.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.91 — Н 3.53 — П2 4.13.

23 апреля, воскресенье

Футбол Англия 2016/2017 Тур 34, 23.04.2017, 16:15 -:- Бернли Манчестер Юнайтед

16.15. БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

«МЮ» в четверг провел двухчасовой матч с «Андерлехтом», во время которого еще и потерял Ибрагимовича. Очевидно, что Жозе Моуринью перетасует состав и отправит покорять крепость «Бернли» в том числе и запасных. Получится ли? «Бордовые» набрали 89 процентов очков в домашних матчах и давно прослыли негостеприимными хозяевами. Да, «Манчестер Юнайтед» все еще не проигрывает в премьер-лиге (серия достигла 22 матчей), но проблемы с составом (помимо Златана не сыграют Смоллинг, Рохо, Джоунс и Мата) аукнутся «красным дьяволам» на «Терф Мур».

Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 5.20 — Н 3.56 — П2 1.65.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 34, 23.04.2017, 18:30 -:- Ливерпуль Кристал Пэлас

18.30. ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС.

«Ливерпуль» вроде бы вылечился от вируса середняков и аутсайдеров — «красные» не проигрывают всю весну, а в последних двух матчах в гостях одолели неуступчивых «Стоук Сити» и «Вест Бромвич». «Кристал Пэлас» наконец-то начал набирать очки при Сэме Эллардайсе и почти обезопасил себя от вылета, хотя недавно балансировал на краю пропасти. В последних двух матчах лондонцы побеждали на «Энфилде», но едва ли «Ливерпуль» допустит третье поражение подряд.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.45 — Н 4.32 — П2 6.21.