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22 апреля 2017, 10:10 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Барселона» проведет новые переговоры о контракте Месси

Каталонцы намерены возобновить переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси. По информации Marca, они состоятся через несколько дней.

Каталонцы намерены возобновить переговоры о продлении контракта с <span class=error>Лионелем</span> <span class=error>Месси</span>. По информации Marca они состоятся через несколько дней. Увеличить
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В Барселону прибудет Хорхе Месси, который ведет дела своего сына. Боссы «сине-гранатовых» рассчитывают поднять футболисту настроение, ухудшившееся после вылета из Лиги чемпионов. Кроме того, клуб не хочет откладывать решение вопроса до лета. Контракт Месси истекает в 2018-м году.

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