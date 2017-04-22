«Барселона» проведет новые переговоры о контракте Месси
Каталонцы намерены возобновить переговоры о продлении контракта с Лионелем Месси. По информации Marca, они состоятся через несколько дней.
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В Барселону прибудет Хорхе Месси, который ведет дела своего сына. Боссы «сине-гранатовых» рассчитывают поднять футболисту настроение, ухудшившееся после вылета из Лиги чемпионов. Кроме того, клуб не хочет откладывать решение вопроса до лета. Контракт Месси истекает в 2018-м году.
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