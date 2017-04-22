Жеребьевка еврокубков и украинское Классическое. Главные новости за 21 апреля

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Последний рабочий день недели подарил три большие футбольные новости. Сначала состоялась жеребьевка полуфиналов Лиги Чемпионов. Действующий победитель турнира мадридский «Реал» встретится с прошлогодним финалистом мадридским «Атлетико». «Ювентус» в свою очередь проверит на прочность сенсационный «Монако». Матчи пройдут 2−3-й и 9—10 мая .

Главный фаворит Лиги Европы — «Манчестер Юнайтед» — встретится с «Сельтой». Примечательно, что Жозе Моуриньо придется концовку сезона обходиться без Златана Ибрагимовича, который получил досадную травму в поединке с «Андерлехтом». В другой паре за право сыграть в решающем матче сразятся «Лион» и «Аякс».

Украинские болельщики следили за очередным Классическим противостоянием между «Динамо» и «Шахтером». Горнякам удалось забить быстрый мяч — Феррейра замкнул подачу Тайсона. Киевляне в первом тайме ничего не могли создать у ворот Пятова. Не сильно у них получалось и после перерыва, хотя игру бело-синим все же удалось оживить. В итоге 0:1 в пользу «Шахтера», который увеличил свое преимущество над «Динамо» уже до 14 очков.

26-й тур в Первой лиге открыл матч «Оболонь-Бровар» — «Черкасский Днепр». Уже на третьей минуте гости повели в счете после точного удара Дениса Скепского. Однако порадовать зрителей еще забитыми мячами командам не удалось. «Черкасский Днепр» впервые с августа прошлого года одержал победу на выезде, благодаря чему поднялся в турнирной таблице с девятого на седьмое место.

Правоохранительные органы Германии отчитались о задержании россиянина, которого подозревают в причастности к взрывам на пути автобуса с дортмундской «Боруссией». По данным СМИ, тот с помощью диверсии пытался обрушить акции клуба, что позволило бы ему заработать круглую сумму на торгах на фондовой бирже. Из-за взрывов матч четвертьфинала Лиги Чемпионов «Боруссия» — «Монако», напомним, пришлось перенести на один день, травму руки получил защитник Бартра.

Вот что значит юношеская нестабильность. В полуфинале Юношеской лиги УЕФА встречались «Бенфика» с «Реалом» и «Барселона» с «РБ Зальцбург». Вопреки ожиданиям в финале сыграют португальская и австрийская команды. «Бенфика» победила 4:2, тогда как «Зальцбург» — 2:1. Финал состоится в понедельник.

В Германии 30-й тур стартовал матчем между «Кельном» и «Хоффенхаймом». Счет был открыт во втором тайме — атаку хозяев завершил Биттенкур. Все шло к победе «Кельна», однако на 90+3-й минуте гости отыгрались после точного удара Демирбая. Преимущество «Хоффенхайма» над дортмундской «Боруссией» составляет всего два очка. Завтра желто-черные сыграют с гладбахской «Боруссией».

В Испании тур начался поединком между «Гранадой» и «Севильей». Тони Адамсу снова не удалось добыть дебютную победу на посту тренера — «Севилья» победила благодаря двум голам Гансо в начале каждого из таймов. Андалусская команда сравнялась с «Атлетико», который в этом туре сыграет с «Эспаньолом». Артем Кравец участия в игре не принимал из-за травмы.

Трансферные слухи. «Реал» очень хочет переманить к себе Роберта Левандовски. Ради этого с поляком даже переговорили Серхио Рамос и Криштиану Роналду, однако не сообщается, как на их предложение ответил форвард. МЮ готов заплатить 70 млн евро за защитника ПСЖ Маркиньйоса. А парижский клуб соблазняет «Монако» 90 млн евро, чтобы купить юного таланта Килиана Мбаппе.