«Александрия» — «Олимпик». Анонс матча
Анонс матча 26-го тура чемпионата Украины Александрия — Олимпик.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Если смотреть на матч глазами нейтрального болельщика (то есть, не симпатизируя одной из сторон), то хочется видеть качественную и содержательную игру.
С одной стороны, давление ответственности может помешать командам раскрыться во всей красе. С другой стороны, вперед вопреки всем обстоятельствам соперников должно гнать чувство безысходности. Кто лучше справится с задачей? Или, возможно, в исполнении «Александрии» и «Олимпика» мы снова увидим невнятный футбол?
Украинская
22-е апреля. Александрия. Стадион «Ника».
«Александрия» 17:00 «Олимпик» (Донецк).
Группа І
АРБИТРЫ
Арбитр — Юрий Грисьо (Львов)
Ассистенты арбитра — Владимир Жарий, Ярослав Трехлиб
Четвертый арбитр — Сергей Березка
Судейский наблюдатель — Владимир Петров
Директор матча — Владимир Фощий
Офицер — Виктор Парадников.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
— «Олимпик» и «Александрию» в турнирной таблице разделяет один балл. Впереди — дончане. Обе команды претендуют на третью строчку, но должны также отражаться от посягательств «Черноморца», который дышит в спину;.
— на двоих команды за последние шесть туров добыли только одну победу; «Александрия» не выиграла ни одного из шести поединков, а «Олимпик» одолел «Ворсклу», после чего трижды подряд сыграл вничью и дважды уступил;.
— в последних пяти матчах обе команды забили лишь три гола; один раз отличился «Олимпик», дважды — «Александрия»; «Олимпик» не забивал в четырех крайних поединках;.
— во время неутешительной серии каждая из команд по два раза проиграла с крупным счетом; «Олимпик» уступил «Шахтеру» и «Динамо» по 0:4, «Александрия» проиграла «Стали» и «Динамо» по 1:4;.
— у «Олимпика» — худшая защита среди шестерки лидеров; у «Александрии» — вторая худшая защита (после «Олипика»); более того, даже среди шестерки аутсайдеров только «Волынь» и «Зирка» пропустили больше, чем «Олимпик» и «Александрия»;.
— это будет десятый матч между соперниками на официальном уровне украинского футбола; по статистическим показателям — минимальное преимущество на стороне «Александрии» — три победы против двух, общий счет противостояния — 11:7;.
— на поле «Александрии» — абсолютное равенство: по одной победе и две ничьи; общий счет — 3:3;.
— в регулярной части текущего чемпионата «Александрия» в противостоянии с «Олимпиком» добыла четыре очка; в первом круге в поединке в Сумах подопечные Шарана победили со счетом 2:0; в круге втором на стадионе «Ника» соперники расписали мировую 1:1;.
— Владислав Огиря пять сезонов провел в составе «Олимпика», поднявшись с командой из Первой лиги на элитный уровень; прошлым летом Владислав в качестве свободного агента трудоустроился в «Александрии»; сегодня может состояться его первый полноценный матч против бывшей команды. В первом круге регулярной части Огиря появился на поле лишь на 87-й минуте, во втором с «Олимпиком» вообще не играл.
ТРАВМЫ
Андрей Цуриков
Станислав Кулиш
Андрей Запорожан…
Андрей Гитченко…
. Артем Чорний.
Дмитрий Гришко (под вопросом)
Виталий Гошкодеря (под вопросом)
Темур Парцвания
Владимир Доронин.
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
…нет….
…нет….
СТАТИСТИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ
Всего сыграли между собой 9 матчей: +3 =4 -2; общий счет — 11:7.
На поле «Александрии» всего сыграли между собой 4 матча: +1 =2 -1; общий счет — 3:3.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ
«Александрия» не избавилась от кадровых проблем. К тренировкам приступили Цуриков и Кулиш, но в сегодняшнем матче они команде еще не помогут. В прошлом туре Владимир Шаран попытался сыграть с тремя центральными защитниками и двумя латералями (роль левого выполнял Артем Полярус), но эксперимент, если откровенно, себя не оправдал.
Справа в обороне будет действовать Сергей Симинин (Чеботаев вообще выпал из обоймы), слева может выйти Юрий Путраш. Способен сыграть на этой позиций и Антон Шендрик. Тогда в центре будут действовать Бондаренко и Басов.
Опорная зона принадлежит Огире и Банаде, поскольку Запорожан до сих пор травмирован. Старенький, Грицук и Полярус — вероятная линия под нападающим Пономарем. Но стоит держать в голове варианты с Леоновым, Козаком, Приемовым и даже Чантуришвили.
«Олимпик» переживает проблемы с защитой. Темур Парцвания — вне игры, но его безболезненно заменяет Ярослав Олейник. А вот в центре обороны будет трудно в случае, если не восстановился Дмитрий Гришко. Один из лидеров команды получил травму в прошлом туре, но к сегодняшнему поединку готовился. Правда, вопрос его участия в игре решится непосредственно перед стартовым свистком.
Эммерсон
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter