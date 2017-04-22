К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Если смотреть на матч глазами нейтрального болельщика (то есть, не симпатизируя одной из сторон), то хочется видеть качественную и содержательную игру. Кто-то из пары «Александрия» — «Олимпик», наверняка, будет представлять Украину на международной арене (а, возможно, и обе команды), поэтому в исполнении команд хочется видеть нормальный, конкурентный футбол. Оба коллектива уже давно не чувствовали вкуса побед. За спиной у «Александрии» — шестиматчевая безвыигрышная серия, у «Олимпика» — пятиматчевая. Ситуация не оставляет возможностей для маневров. Победа необходима как одним, так и другим.

С одной стороны, давление ответственности может помешать командам раскрыться во всей красе. С другой стороны, вперед вопреки всем обстоятельствам соперников должно гнать чувство безысходности. Кто лучше справится с задачей? Или, возможно, в исполнении «Александрии» и «Олимпика» мы снова увидим невнятный футбол?

Украинская Лига-Пари Матч. 26-й тур.

22-е апреля. Александрия. Стадион «Ника».

«Александрия» 17:00 «Олимпик» (Донецк).

Группа І

АРБИТРЫ

Арбитр — Юрий Грисьо (Львов)

Ассистенты арбитра — Владимир Жарий, Ярослав Трехлиб

Четвертый арбитр — Сергей Березка

Судейский наблюдатель — Владимир Петров

Директор матча — Владимир Фощий

Офицер — Виктор Парадников.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

— «Олимпик» и «Александрию» в турнирной таблице разделяет один балл. Впереди — дончане. Обе команды претендуют на третью строчку, но должны также отражаться от посягательств «Черноморца», который дышит в спину;.

— на двоих команды за последние шесть туров добыли только одну победу; «Александрия» не выиграла ни одного из шести поединков, а «Олимпик» одолел «Ворсклу», после чего трижды подряд сыграл вничью и дважды уступил;.

— в последних пяти матчах обе команды забили лишь три гола; один раз отличился «Олимпик», дважды — «Александрия»; «Олимпик» не забивал в четырех крайних поединках;.

— во время неутешительной серии каждая из команд по два раза проиграла с крупным счетом; «Олимпик» уступил «Шахтеру» и «Динамо» по 0:4, «Александрия» проиграла «Стали» и «Динамо» по 1:4;.

— у «Олимпика» — худшая защита среди шестерки лидеров; у «Александрии» — вторая худшая защита (после «Олипика»); более того, даже среди шестерки аутсайдеров только «Волынь» и «Зирка» пропустили больше, чем «Олимпик» и «Александрия»;.

— это будет десятый матч между соперниками на официальном уровне украинского футбола; по статистическим показателям — минимальное преимущество на стороне «Александрии» — три победы против двух, общий счет противостояния — 11:7;.

— на поле «Александрии» — абсолютное равенство: по одной победе и две ничьи; общий счет — 3:3;.

— в регулярной части текущего чемпионата «Александрия» в противостоянии с «Олимпиком» добыла четыре очка; в первом круге в поединке в Сумах подопечные Шарана победили со счетом 2:0; в круге втором на стадионе «Ника» соперники расписали мировую 1:1;.

— Владислав Огиря пять сезонов провел в составе «Олимпика», поднявшись с командой из Первой лиги на элитный уровень; прошлым летом Владислав в качестве свободного агента трудоустроился в «Александрии»; сегодня может состояться его первый полноценный матч против бывшей команды. В первом круге регулярной части Огиря появился на поле лишь на 87-й минуте, во втором с «Олимпиком» вообще не играл.

ТРАВМЫ

Андрей Цуриков

Станислав Кулиш

Андрей Запорожан…

Андрей Гитченко…

. Артем Чорний.

Дмитрий Гришко (под вопросом)

Виталий Гошкодеря (под вопросом)

Темур Парцвания

Владимир Доронин.

ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

…нет….

…нет….

СТАТИСТИКА ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Всего сыграли между собой 9 матчей: +3 =4 -2; общий счет — 11:7.

На поле «Александрии» всего сыграли между собой 4 матча: +1 =2 -1; общий счет — 3:3.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Александрия» не избавилась от кадровых проблем. К тренировкам приступили Цуриков и Кулиш, но в сегодняшнем матче они команде еще не помогут. В прошлом туре Владимир Шаран попытался сыграть с тремя центральными защитниками и двумя латералями (роль левого выполнял Артем Полярус), но эксперимент, если откровенно, себя не оправдал.

Справа в обороне будет действовать Сергей Симинин (Чеботаев вообще выпал из обоймы), слева может выйти Юрий Путраш. Способен сыграть на этой позиций и Антон Шендрик. Тогда в центре будут действовать Бондаренко и Басов.

Опорная зона принадлежит Огире и Банаде, поскольку Запорожан до сих пор травмирован. Старенький, Грицук и Полярус — вероятная линия под нападающим Пономарем. Но стоит держать в голове варианты с Леоновым, Козаком, Приемовым и даже Чантуришвили.

«Олимпик» переживает проблемы с защитой. Темур Парцвания — вне игры, но его безболезненно заменяет Ярослав Олейник. А вот в центре обороны будет трудно в случае, если не восстановился Дмитрий Гришко. Один из лидеров команды получил травму в прошлом туре, но к сегодняшнему поединку готовился. Правда, вопрос его участия в игре решится непосредственно перед стартовым свистком.