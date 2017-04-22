«Днепру» ничего не остается, кроме как продолжать вести борьбу, даже находясь на последнем месте в турнирной таблице. «Волынь» в прошлом туре одержала победу и обогнала «сине-бело-голубых». У подопечных Сачко турнирных баллов в два раза больше, чем у команды Михайленко и это при том, что «Днепр» остается единственной командой УПЛ, которая в 2017-м году еще не проигрывала.

«Ворскле» удается удерживать лидерство в Группе 2, несмотря на то, что обыгрывали полтавчане в этом году только кризисную луцкую «Волынь». Команда Сачко прилагает титанические усилия, чтобы стабилизировать свою игру, выбраться из непростого положения и вернуть себе утраченные позиции. Ничьи с «Зиркой» и «Сталью» поспособствовали становлению «Ворсклы», но победа над некогда грозным и принципиальным соперником — «Днепром», может стать отменным катализатором для начала пути полтавчан вверх.

Украинская Лига Пари-Матч, 26-й тур.

22 апреля. Днепр. Стадион «Днепр-Арена».

«Днепр» 17:00 «Ворскла» (Полтава).

АРБИТРЫ МАТЧА

Главный арбитр — Николай Кривоносов (Киев).

Ассистенты — Александр Дашко (Киевская обл.), Михаил Маланчук (Черновицкая обл.).

Четвертый арбитр — Евгений Арановский (Киев).

Наблюдатель арбитража — Виктор Дердо (Черноморск).

ТРАВМИРОВАННЫЕ

Руслан Ротань (под вопросом)

Сергей Кравченко.

Владимир Чеснаков.

ДИСКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

Олег Кожушко.

Александр Чижов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Если прибавить днепрянам все те очки, что в течение сезона были сняты регламентным комитетом (15 пунктов), то будет ровно столько, сколько и у «Ворсклы» (28 очков). С 2011-го года регулярно каждая вторая игра между «Днепром» и «Ворсклой» заканчивается вничью. С 2011-го года команды не уходят с поля без забитых голов. В среднем забивают команды 2,2 мяча за игру. С 2011-го года в дуэлях между «Ворсклой» и «Днепром» либо побеждает только гостевая команда, либо игры заканчиваются миром. «Днепр» самая компромиссная команда УПЛ — 12 ничьих у подопечных Михайленко, больше, чем у любой другой команды. Самый популярный счет в поединках соперников по 26-му туру 1:1, встречается семь раз. Команда Сачко в этом году забила всего шесть голов в семи матчах Подопечные Михайленко забили и того меньше — пять мячей в семи играх. В прошлом туре и «Днепр», и «Ворскла» свои матчи закончили с одинаковым счетом — 0:0. Главному арбитру встречи Николаю Кривоносу в день игры исполнится 34 года.

СТАТИСТИКА

«Днепр» — «Ворскла».

Всего сыграли между собой 43 матча: +19 =14 -10; общий счет — 54:41.

В Премьер-лиге и Высшей лиге сыграно 42 матча: 19 =14 -9.

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

11.05.2014. Чемпионат Украины

«Ворскла» — «Днепр» 1:4.

12.07.1999. Чемпионат Украины

«Ворскла» — «Днепр» 4:0.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Главная проблема «Ворсклы» это трудности в центре обороны — Чеснаков все еще восстанавливается от травмы и вряд ли сыграет с «Днепром». Не поможет полтавчанам и дисквалифицированный Чижов. Поэтому пару центрбеков могут сформировать Даллку и Ткачук, либо Пердута перейдет с фланга в центр обороны. Более привычная позиция Пердуты правый защитник, также Сапай может закрыть этот фланг, слева будет действовать Ребенок. В опорной зоне можно будет увидеть Кравченко, Сакива и Шарпара. С флангов атаки разгонять должны Хлебас и Мякушко, а в центре нападения сыграет Загорулько.

У хозяев предстоящей встречи проблем значительно больше, все также неизвестно — сыграет ли Ротань, все еще восстанавливается Кравченко, еще и дисквалифицирован Кожушко. Поэтому в центре поля у «Днепра» будут играть Вакулко и Нагиев, а в центре обороны Сваток и Лопыренок. Адамюк и Полевой сыграют на флангах обороны, а Влад и Лунев будут меняться флангами и разгонять атаки на краях. Кочергин расположится под нападающим Довбиком.