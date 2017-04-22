Герой футбольного дня. Сергей Ребров

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Вскоре Паулу Фонсека сможет отпраздновать маленький юбилей — год работы с донецким «Шахтером». За этот период португалец, если честно, оставил больше вопросов, чем ответов. Два поражения на международной арене, — от «Янг Бойз» и «Сельты», — не позволяют говорить о полностью успешном для португальца сезоне. Одним словом, в течение этого года ощущение неоднозначности относительно персоны Фонсеки утвердилось.

Но даже в период становления и перестройки имени Фонсеки «Шахтер» оказался на голову (а то и две) сильнее «Динамо». Паулу Фонсека сыграл против Сергея Реброва четыре поединка. Было поражение в Суперкубке Украины в серии пенальти, далее — ничья в Харькове с не назначенным откровенным пенальти за игру рукой Домагоя Виды, а два последних поединка — яркие победы.

И если в предпоследнем из них, — декабрьском (победа «Шахтера» 3:4), — «Динамо» дало «горнякам» бой, то вчерашняя встреча — полная и безапелляционное капитуляция столичного гранда. «Шахтер» вышел на поле и тремя бразильцами переиграл всю команду соперника. Не выглядело так, что «горняки» действовали на максимуме своих возможностей. Скорее — банально на классе.

У болельщиков «Динамо» жили надежды на успех. Это подтверждает и факт достаточной наполненности трибун НСК «Олимпийский» (более 50-ти тысяч), ведь на безнадежность люди смотреть не ходят. Сергей Ребров после поражения от «Зирки» изменил тактическую модель и по-новому раскрыл некоторых футболистов. «Динамо» действительно выглядело хорошо… Но, как оказалось, до первого достойного соперника.

Матч продемонстрировал несовершенство в использовании «динамовцами» схемы с тремя центральными защитниками. В идеале кто-то из защитников должен первой передачей разгонять атаки, а мяч в ногах оборонцев вообще не должен задерживаться. «Динамовцы» же очень трудно переходили от защиты к конструктивным действиям, часто греша напряженными и неоправданными короткими передачами на своей половине поля.

Абсолютно инертно сыграли футболисты группы атаки. Артем Беседин не получал должной поддержки из глубины, Андрей Ярмоленко все время оказывался под плотной опекой, а Гармаш напоминал себя самого двух -, трехгодичной давности. Это был не тот футболист, которого журналисты и эксперты восхваляли по итогам чуть ли не каждого поединка в 2017-м году. Это был тот старый Гармаш: эмоциональный, нерациональный, с бездумными действиями и движениями.