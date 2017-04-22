Луиса Энрике в «Барселоне» может сменить наставник «Монако» Жардим
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может со следующего сезона возглавить «Барселону», утверждает A Bola.
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Согласно информации источника, португальский специалист в списке рассматриваемых каталонским клубом кандидатов опережает таких тренеров, как Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и
«Монако» в чемпионате Франции провёл 32 матча и с 77 очками возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов монегаски вышли в полуфинал, где встретятся с туринским «Ювентусом».
Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона.
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