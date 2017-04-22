Источник: Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершит игровую карьеру
из-за серьёзной травмы, утверждает Record.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
35-летний шведский форвард травмировал колено в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1, ДВ). По сведениям источника, подтвердился худший прогноз врачей — игроку придётся восстанавливаться около девяти месяцев.
Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. В его активе 17 голов и 5 результативных передач в текущем розыгрыше английской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter