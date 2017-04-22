Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29513679/
22 апреля 2017, 1:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович завершит игровую карьеру из-за серьёзной травмы, утверждает Record.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Златан</span> Ибрагимович завершит игровую карьеру <nobr>из-за </nobr>серьёзной травмы утверждает Record. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

35-летний шведский форвард травмировал колено в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1, ДВ). По сведениям источника, подтвердился худший прогноз врачей — игроку придётся восстанавливаться около девяти месяцев.

Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. В его активе 17 голов и 5 результативных передач в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Андерлехт
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков