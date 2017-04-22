Источник: Ибрагимович завершит карьеру из-за травмы

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35-летний шведский форвард травмировал колено в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1, ДВ). По сведениям источника, подтвердился худший прогноз врачей — игроку придётся восстанавливаться около девяти месяцев.

Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. В его активе 17 голов и 5 результативных передач в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Anthony Martial replaces Zlatan Ibrahimovic who hyper-extended his knee in an awkward fall<a href="https://t.co/Rd9i7UWOCa">https://t.co/Rd9i7UWOCa</a> <a href="https://t.co/oBteXruRuR">pic.twitter.com/oBteXruRuR</a></p>— Telegraph Football (@TeleFootball) <a href="https://twitter.com/TeleFootball/status/855164204420145153">20 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>