«Хоффенхайм» впервые в своей истории попал в еврокубки
Клуб Бундеслиги «Хоффенхайм» впервые в своей истории добился права выступать в еврокубках.
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«Хоффенхайм» гарантировал себе участие в одном из еврокубков в сезоне-2017/18, сыграв вничью с «Кёльном» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии. Клуб из города Зинсхайм располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имеет 55 очков и таким образом даже теоретически не может финишировать ниже еврокубковой зоны по итогам сезона.
|21.04.2017 21:30
|основной раунд: 30-й тур
|Rhein-Energie-Stadion
|Кельн
|1:1
|Хоффенхайм
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Петер Штегер
|Юлиан Нагельсманн
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|6
|6
|Угловые
|4
|9
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Марко Фриц (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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