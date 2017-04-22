Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29513678/
22 апреля 2017, 1:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Хоффенхайм» впервые в своей истории попал в еврокубки

Клуб Бундеслиги «Хоффенхайм» впервые в своей истории добился права выступать в еврокубках.

Клуб <span class=error>Бундеслиги</span> Хоффенхайм впервые в своей истории добился права выступать в <span class=error>еврокубках</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Хоффенхайм» гарантировал себе участие в одном из еврокубков в сезоне-2017/18, сыграв вничью с «Кёльном» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии. Клуб из города Зинсхайм располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имеет 55 очков и таким образом даже теоретически не может финишировать ниже еврокубковой зоны по итогам сезона.

Сине-белые выступают в Бундеслиге начиная с сезона-2008/09 — тогда же, в первый год в высшем дивизионе, «Хоффенхайм» добился своего наивысшего до сих пор места — 7-го.

21.04.2017 21:30 основной раунд: 30-й тур Rhein-Energie-Stadion
Кельн 1:1 Хоффенхайм
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Петер Штегер Юлиан Нагельсманн
Голы
58′ Леонардо Биттенкурт (Й. Хектор) 21
13 Карем Демирбай (Н. Зюле) 90+3′
Составы
Тимо Хорн 1
Фредерик Серенсен 4
Йонас Хектор 14
Лукас Клюнтер 24
Милош Йоич 8
Маттиас Леманн 33
90+2′ Юя Осако 13
Антони Модест 27
21′ 52′ Доминик Хайнц 3
Невен Суботич 2
68′ Леонардо Биттенкурт 21
Салих Озджан 20
82′ Константин Рауш 34
Марко Хегер 6
1 Оливер Бауманн
4 Эрмин Бичакчич
25 Никлас Зюле
6 Себастьян Руди
13 Карем Демирбай
17 Стивен Цубер
22 Кевин Фогт
14 Сандро Вагнер
15 Джереми Толян 72′
7 Лукас Рупп
27 Андрей Крамарич 57′
18 Надим Амири
28 Адам Солои 62′
19 Марк Ут
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
6 Угловые 4
9 Фолы 11
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Хоффенхайм
Новости Матчи Состав Статистика
Кельн
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков