«Хоффенхайм» впервые в своей истории попал в еврокубки

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«Хоффенхайм» гарантировал себе участие в одном из еврокубков в сезоне-2017/18, сыграв вничью с «Кёльном» (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии. Клуб из города Зинсхайм располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имеет 55 очков и таким образом даже теоретически не может финишировать ниже еврокубковой зоны по итогам сезона.