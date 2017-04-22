Неймар ещё может сыграть с «Реалом», несмотря на дисквалификацию

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Каталонский клуб не подал в срок официальную апелляцию по делу Неймара в Спортивный трибунал Испании, поэтому её не рассматривали на заседании TAD в пятницу. Как сообщает ESPN FC, сине-гранатовые подали документы в TAD позже в этот же день, пытаясь отсрочить дату начала дисквалификации форварда.

В «Барселоне» полагают, что теперь дисквалификация Неймара будет приостановлена до тех пор, пока TAD не примет решение по апелляции. Для этого TAD придётся проводить экстренное заседание в субботу. Обычно заседания проходят раз в неделю. Таким образом, если TAD не соберётся 22 апреля, это может позволить Неймару сыграть в воскресенье.

Источник отмечает, что «Барселона» может выпустить Неймара на поле в ближайшем матче, но клуб не будет принимать никаких решений, пока не узнает реакцию TAD.

Напомним, что Неймар из-за трёхматчевой дисквалификации уже пропустил матч с «Реалом Сосьедад» (2:3).

Нападающий был наказан за ироничные аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура Примеры с «Малагой» (0:2).