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22 апреля 2017, 0:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» победила «Гранаду» благодаря дублю Гансо

В стартовом матче 33-го тура испанской Примеры «Севилья» на своём поле обыграла «Гранаду». Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 2:0.

Хозяева вышли вперёд на 4-й минуте, когда точным ударом отметился Пауло Энрике Гансо. В начале второго тайма бразилец оформил дубль.

Благодаря победе «Севилья» по количеству очков сравнялась с занимающим третье место в таблице Примеры «Атлетико» (65).

«Гранада» (20), которая провела второй матч под руководством Тони Адамса, располагается на 19-й строчке.

21.04.2017 22:00 основной раунд: 33-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 2:0 Гранада
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Тони Адамс
Голы
4′ Паулу Энрике Гансу (С. Йоветич) 19
46′ Паулу Энрике Гансу (П. Сарабия) 19
Составы
Серхио Рико 1
Феррейра Филью Мариану 25
Клеман Лангле 5
Серхио Эскудеро 18
Висенте де ла Фуэнте Иборра 8
64′ Карлос Хоакин Корреа 11
Стивен Н`Зонзи 15
Пабло Сарабия 17
83′ Николас Пареха 21
Габриэль Меркадо 24
81′ Паулу Энрике Гансу 19
Виссам Бен Йеддер 12
81′ Стеван Йоветич 16
Франко Васкес 22
13 Гильермо Очоа
6 Давид Ломбан
17 Рубен Везу
5 Хенри Агбо Уче
16 Мехди Карсела-Гонсалес
18 Андреас Перейра 32′
21 Рене Крхин
9 Эсекиэль Понсе
3 Гастон Сильва 22′
19 Исаак Куэнка
20 Матье Сонье 4′
29 Мартин Хонгла
23 Ортега Эктор Эрнандес 72′
4 Серхи Сампер 84′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
28 Удары (всего) 9
12 Удары в створ 2
7 Угловые 2
18 Фолы 11
9 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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