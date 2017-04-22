«Севилья» победила «Гранаду» благодаря дублю Гансо
В стартовом матче 33-го тура испанской Примеры «Севилья» на своём поле обыграла «Гранаду». Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд на 4-й минуте, когда точным ударом отметился Пауло Энрике Гансо. В начале второго тайма бразилец оформил дубль.
Благодаря победе «Севилья» по количеству очков сравнялась с занимающим третье место в таблице Примеры «Атлетико» (65).
«Гранада» (20), которая провела второй матч под руководством Тони Адамса, располагается на 19-й строчке.
|21.04.2017 22:00
|основной раунд: 33-й тур
|Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Тони Адамс
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|28
|Удары (всего)
|9
|12
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|11
|9
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Хесус Трухильо Суарес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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