Класико без Неймара
В испанском чемпионате наступает момент истины. У «Реала» отличные шансы поставить эффектную точку в гонке за первое место.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Команде Зинедина Зидана достаточно даже ничьей в домашней игре с ближайшим преследователем — «Барселоной», чтобы окончательно предрешить судьбу титула. «Барсе» же нужна только победа. В случае выигрыша каталонцы не просто догонят «Реал» по количеству очков, но еще и выйдут на первое место — поскольку получат преимущество в личных матчах, а это — главный критерий при равенстве очков. Однако у «сливочных» в любом случае будет оставаться одна игра в запасе — в гостях против «Сельты».
Вот только решительно непонятно, когда же «Королевский клуб» сможет сыграть в Виго. В календаре нет свободной даты для этого матча, перенесенного
От воскресного класико логично ждать большого количества голов — как и почти всегда в последних битвах между «Реалом» и «Барселоной». Испанские гранды забивают друг другу в среднем по 3,65 мяча в последних 20 матчах (с начала сезона-2011/12). Более того, за это время лишь раз
Предвкушение голевого пиршества дополняют и проблемы обоих испанских грандов в обороне. Вратарь «Реала» Навас за последние 14 матчей ни разу не смог сохранить свои ворота «сухими», а на пару центральных защитников Серхио Рамос — Начо выпала слишком большая нагрузка
«Барселона» в обороне в последнее время тоже, мягко говоря, не блещет. Отсутствие пропущенных мячей в домашней игре с «Ювентусом» не может быть аргументом в пользу надежности защиты
Не все в порядке у «Барселоны» и в атаке. Такого давно не случалось: каталонцы не забивали в трех из четырех последних матчей. При этом в класико не сыграют сразу два основных крайних форварда «Барселоны» — Неймар дисквалифицирован за саркастические аплодисменты судье, а Рафинья травмирован. Так что Месси, видимо, придется снова играть на правом фланге, а место на левом краю атаки могут занять Иньеста, Денис Суарес или Арда Туран. Не самый впечатляющий выбор, надо признать. Дополнительные опции для Луиса Энрике — это устроить сюрприз и выпустить на правом фланге атаки Жорди Альбу или Пако Алькасера.
У «Реала» же в атаке нет кадровых проблем. Бэйл, получивший в Мюнхене травму, уже вернулся к тренировкам в общей группе и полон желания сыграть в класико. Однако медицинский штаб «Реала» может рекомендовать Зидану не спешить с его возвращением на поле. Пожалуй, это будет оправдано — полуфиналы Лиги чемпионов против «Атлетико» выглядят более приоритетными. Тем более что с заменой Бэйла проблем не возникнет — в последних матчах яркую игру показывали Иско и Ансенсио, плюс полон амбиций Лукас Васкес, да и Хамесу Родригесу по силам достойно заменить Бэйла.
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