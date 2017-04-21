Класико без Неймара

Команде Зинедина Зидана достаточно даже ничьей в домашней игре с ближайшим преследователем — «Барселоной», чтобы окончательно предрешить судьбу титула. «Барсе» же нужна только победа. В случае выигрыша каталонцы не просто догонят «Реал» по количеству очков, но еще и выйдут на первое место — поскольку получат преимущество в личных матчах, а это — главный критерий при равенстве очков. Однако у «сливочных» в любом случае будет оставаться одна игра в запасе — в гостях против «Сельты».

Вот только решительно непонятно, когда же «Королевский клуб» сможет сыграть в Виго. В календаре нет свободной даты для этого матча, перенесенного из-за февральского шторма в Галисии. Ситуацию могли бы спасти только синхронные проигрыши «Реала» и «Сельты» в еврокубках. Но обе испанские команды успешно прошли в полуфиналы. Теперь, скорее всего, игру назначат посередине недели между 37-м и 38-м турами чемпионата, что станет нарушением регламента, требующего одновременного проведения двух последних матчей у команд, решающих одинаковые турнирные задачи.

От воскресного класико логично ждать большого количества голов — как и почти всегда в последних битвах между «Реалом» и «Барселоной». Испанские гранды забивают друг другу в среднем по 3,65 мяча в последних 20 матчах (с начала сезона-2011/12). Более того, за это время лишь раз какая-либо из команд ушла с поля без забитого мяча («Реал», проигравший последнее мадридское класико в ноябре 2015 года со счетом 0:4). Впрочем, это было еще в «дозидановскую» эпоху. Француз же в качестве главного тренера «Барселоне» пока не проигрывал: в апреле 2016 года «сливочные» одержали на «Камп Ноу» волевую победу 2:1, а в декабре 2016 года Серхио Рамос забил в Барселоне свой фирменный гол на 90-й минуте, установив на табло счет 1:1.

Предвкушение голевого пиршества дополняют и проблемы обоих испанских грандов в обороне. Вратарь «Реала» Навас за последние 14 матчей ни разу не смог сохранить свои ворота «сухими», а на пару центральных защитников Серхио Рамос — Начо выпала слишком большая нагрузка из-за травм Пепе и Варана. Рамос и Начо постоянно играют по два матча в неделю без замен, а ведь в последней игре с «Баварией» им пришлось проводить на поле еще и дополнительные полчаса. Впрочем, едва ли это принесет «Барселоне» преимущество в свежести. Ведь каталонцы отыграли свой четвертьфинал Лиги чемпионов на день позже «Реала» и потому имели для подготовки на сутки меньше.

Цитата Класико будут показывать более 50 компаний на 185 стран мира. Потенциальная телеаудитория — 650 миллионов зрителей. Для трансляции, в организации которой задействуют 400 человек, используют не менее 80 телекамер. Четыре отдельные будут следить только за Лионелем Месси, Криштиану Роналду, Зинедином Зиданом и Луисом Энрике.

«Барселона» в обороне в последнее время тоже, мягко говоря, не блещет. Отсутствие пропущенных мячей в домашней игре с «Ювентусом» не может быть аргументом в пользу надежности защиты сине-гранатовых — туринцам совсем не требовалось забивать. Зато в прошлой игре испанского чемпионата против «Реал Сосьедад» каталонцы не только пропустили два мяча, но вдобавок подарили сопернику множество голевых моментов. «Правило Юмтити» больше не работает — при нахождении француза на поле «Барса» не теряла очки в 18 подряд матчах чемпионата, но в позапрошлом туре в Малаге даже он не смог спасти сине-гранатовых от заслуженного поражения.

Не все в порядке у «Барселоны» и в атаке. Такого давно не случалось: каталонцы не забивали в трех из четырех последних матчей. При этом в класико не сыграют сразу два основных крайних форварда «Барселоны» — Неймар дисквалифицирован за саркастические аплодисменты судье, а Рафинья травмирован. Так что Месси, видимо, придется снова играть на правом фланге, а место на левом краю атаки могут занять Иньеста, Денис Суарес или Арда Туран. Не самый впечатляющий выбор, надо признать. Дополнительные опции для Луиса Энрике — это устроить сюрприз и выпустить на правом фланге атаки Жорди Альбу или Пако Алькасера.

У «Реала» же в атаке нет кадровых проблем. Бэйл, получивший в Мюнхене травму, уже вернулся к тренировкам в общей группе и полон желания сыграть в класико. Однако медицинский штаб «Реала» может рекомендовать Зидану не спешить с его возвращением на поле. Пожалуй, это будет оправдано — полуфиналы Лиги чемпионов против «Атлетико» выглядят более приоритетными. Тем более что с заменой Бэйла проблем не возникнет — в последних матчах яркую игру показывали Иско и Ансенсио, плюс полон амбиций Лукас Васкес, да и Хамесу Родригесу по силам достойно заменить Бэйла.