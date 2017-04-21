«Марсель» поделил очки с «Нанси»
«Нанси» сыграл вничью с «Марселем» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанси на стадионе «Марсель Пико» и завершилась со счётом 0:0.
«Нанси» набрал 32 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице французского чемпионата, «Марсель» (52) идёт на пятой позиции.
Главные тренеры
|Пабло Корреа
|Руди Гарсия
Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|3
|3
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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