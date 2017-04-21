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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29513285/
21 апреля 2017, 23:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» поделил очки с «Нанси»

«Нанси» сыграл вничью с «Марселем» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанси на стадионе «Марсель Пико» и завершилась со счётом 0:0.

«Нанси» набрал 32 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице французского чемпионата, «Марсель» (52) идёт на пятой позиции.

21.04.2017 21:45 основной раунд: 34-й тур Stade Marcel-Picot
Нанси 0:0 Марсель
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Пабло Корреа Руди Гарсия
Составы
Ги Нди Ассамбе 16
Тобиас Бадила 3
Фету Мауасса 17
Микаэль Кретьен 20
Эрик Кабако 24
Жюльен Сету 28
Диалло Гидилей 18
Морис Жуниор Дале 9
75′ Алу Диарра 5
Бенуа Педретти 25
29′ Юссеф Аит Беннасер 6
Венсан Маркетти 8
90′ Иссья Диа 10
Антони Робик 7
16 Йоан Пеле
2 Хироки Сакаи
6 Жорже Пиреш Роланду
21 Патрис Эвра
24 Род Фанни 85′
8 Морган Сансон
26 Флориан Товен
27 Максим Лопес
11 Димитри Пайет 81′
19 Вильям Венкер 89′
29 Андре-Франк Замбо
14 Клинтон Нжи 61′
7 Реми Кабелла
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 3
3 Угловые 7
9 Фолы 10
4 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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