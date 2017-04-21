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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29513228/
21 апреля 2017, 23:41 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Кельн» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Кельн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» со счетом 1:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.

В составе «Кельна» голом отметился Леонардо Биттенкорт (58-я минута). У «Хоффенхайма» отличился Керем Демирбай (90).

В турнирной таблице «Хоффенхайм» занимает третье место, набрав 55 очков и на два балла опережая дортмундскую «Боруссию». Третье место позволяет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, четвертое — в квалификационном раунде турнира. «Кельн» с 41 очком идет шестым.

В следующем туре «Хоффенхайм» 30 апреля на своем поле примет «Айнтрахт». «Кельн» днем ранее в гостях сыграет с дортмундской «Боруссией».

21.04.2017 21:30 основной раунд: 30-й тур Rhein-Energie-Stadion
Кельн 1:1 Хоффенхайм
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Петер Штегер Юлиан Нагельсманн
Голы
58′ Леонардо Биттенкурт (Й. Хектор) 21
13 Карем Демирбай (Н. Зюле) 90+3′
Составы
Тимо Хорн 1
Фредерик Серенсен 4
Йонас Хектор 14
Лукас Клюнтер 24
Милош Йоич 8
Маттиас Леманн 33
90+2′ Юя Осако 13
Антони Модест 27
21′ 52′ Доминик Хайнц 3
Невен Суботич 2
68′ Леонардо Биттенкурт 21
Салих Озджан 20
82′ Константин Рауш 34
Марко Хегер 6
1 Оливер Бауманн
4 Эрмин Бичакчич
25 Никлас Зюле
6 Себастьян Руди
13 Карем Демирбай
17 Стивен Цубер
22 Кевин Фогт
14 Сандро Вагнер
15 Джереми Толян 72′
7 Лукас Рупп
27 Андрей Крамарич 57′
18 Надим Амири
28 Адам Солои 62′
19 Марк Ут
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 6
6 Угловые 4
9 Фолы 11
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Марко Фриц (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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