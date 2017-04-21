«Кельн» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. «Кельн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» со счетом 1:1 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе «Кельна» голом отметился Леонардо Биттенкорт (58-я минута). У «Хоффенхайма» отличился Керем Демирбай (90).
В турнирной таблице «Хоффенхайм» занимает третье место, набрав 55 очков и на два балла опережая дортмундскую «Боруссию». Третье место позволяет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, четвертое — в квалификационном раунде турнира. «Кельн» с 41 очком идет шестым.
В следующем туре «Хоффенхайм» 30 апреля на своем поле примет «Айнтрахт». «Кельн» днем ранее в гостях сыграет с дортмундской «Боруссией».