«Кельн» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в матче чемпионата Германии

В составе «Кельна» голом отметился Леонардо Биттенкорт (58-я минута). У «Хоффенхайма» отличился Керем Демирбай (90).

В турнирной таблице «Хоффенхайм» занимает третье место, набрав 55 очков и на два балла опережая дортмундскую «Боруссию». Третье место позволяет сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, четвертое — в квалификационном раунде турнира. «Кельн» с 41 очком идет шестым.

В следующем туре «Хоффенхайм» 30 апреля на своем поле примет «Айнтрахт». «Кельн» днем ранее в гостях сыграет с дортмундской «Боруссией».