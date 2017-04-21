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21 апреля 2017, 23:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Унаи Эмери: Я продолжу работать с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери опроверг информацию о возможном переходе в «Рому». По словам специалиста, руководство парижан выразило ему доверие. Ранее сообщалось, что римляне согласовали условия трехлетнего контракта с Эмери.

Главный тренер <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Унаи</span> <span class=error>Эмери</span> опроверг информацию о возможном переходе в Рому. Увеличить
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— Я не думаю об этом, потому что мой контракт с «ПСЖ» рассчитан до следующего сезона, — приводит Marca слова Эмери. — Руководство выразил мне доверие, как в хорошие, так и в плохие времена. У нас были переговоры, я продолжу работу. Я не думаю о других клубах. Я предан парижанам.

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