Унаи Эмери: Я продолжу работать с «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери опроверг информацию о возможном переходе в «Рому». По словам специалиста, руководство парижан выразило ему доверие. Ранее сообщалось, что римляне согласовали условия трехлетнего контракта с Эмери.
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— Я не думаю об этом, потому что мой контракт с «ПСЖ» рассчитан до следующего сезона, — приводит Marca слова Эмери. — Руководство выразил мне доверие, как в хорошие, так и в плохие времена. У нас были переговоры, я продолжу работу. Я не думаю о других клубах. Я предан парижанам.
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