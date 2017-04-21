Унаи Эмери: Я продолжу работать с «ПСЖ»

— Я не думаю об этом, потому что мой контракт с «ПСЖ» рассчитан до следующего сезона, — приводит Marca слова Эмери. — Руководство выразил мне доверие, как в хорошие, так и в плохие времена. У нас были переговоры, я продолжу работу. Я не думаю о других клубах. Я предан парижанам.