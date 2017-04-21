К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это новый рекорд посещаемости за два последних сезона в чемпионате Украины. В текущем чемпионате предыдущее достижение было установлено в Харькове, когда на матч «Шахтера» и «Динамо» пришли 39 677 зрителей.

Как сообщал УНИАН, киевское «Динамо» уступило «Шахтеру» на своем поле со счетом 0:1. Единственный гол на 12-й минуте забил аргентинский форвард Феррейра.