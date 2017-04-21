Футбольный матч «Динамо» — «Шахтер» стал самым посещаемым в Украине за последние два года
Матч «Динамо» — «Шахтер» в 26-м туре
Премьер-лиги посетило 51 732 зрителя.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Это новый рекорд посещаемости за два последних сезона в чемпионате Украины. В текущем чемпионате предыдущее достижение было установлено в Харькове, когда на матч «Шахтера» и «Динамо» пришли 39 677 зрителей.
Как сообщал УНИАН, киевское «Динамо» уступило «Шахтеру» на своем поле со счетом 0:1. Единственный гол на 12-й минуте забил аргентинский форвард Феррейра.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter