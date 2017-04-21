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21 апреля 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Футбольный матч «Динамо» — «Шахтер» стал самым посещаемым в Украине за последние два года

Матч «Динамо» — «Шахтер» в 26-м туре Премьер-лиги посетило 51 732 зрителя.

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Это новый рекорд посещаемости за два последних сезона в чемпионате Украины. В текущем чемпионате предыдущее достижение было установлено в Харькове, когда на матч «Шахтера» и «Динамо» пришли 39 677 зрителей.

Как сообщал УНИАН, киевское «Динамо» уступило «Шахтеру» на своем поле со счетом 0:1. Единственный гол на 12-й минуте забил аргентинский форвард Феррейра.

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