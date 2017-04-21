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21 апреля 2017, 22:58 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хосеп Гвардьола: Могу понять недовольство руководства «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола считает, что владельцы клуба вряд ли довольны тем, как складывается сезон. Об этом специалист заявил перед полуфиналом Кубка Англии с «Арсеналом».

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардьола</span> считает что владельцы клуба вряд ли довольны тем как складывается сезон. Увеличить
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— Я не думаю, что руководство клуба довольно, — цитирует Goal Гвардьолу. — Ожидания клуба максимальны, мы должны выигрывать все титулы. Но не сделали этого. Поэтому я могу понять недовольство владельцев клуба. Мы могли бы добиться большего, поскольку хотели быть в гонке за чемпионство до конца, бороться в Лиге чемпионов. Я лично доволен нашей работой, но решают боссы клуба. Я всегда честен. Если мы играем плохо, я так и говорю. Считаю, что сезон мы провели хорошо. Мне в «Манчестер Сити» все нравится.

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