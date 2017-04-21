Хосеп Гвардьола: Могу понять недовольство руководства «Манчестер Сити»

— Я не думаю, что руководство клуба довольно, — цитирует Goal Гвардьолу. — Ожидания клуба максимальны, мы должны выигрывать все титулы. Но не сделали этого. Поэтому я могу понять недовольство владельцев клуба. Мы могли бы добиться большего, поскольку хотели быть в гонке за чемпионство до конца, бороться в Лиге чемпионов. Я лично доволен нашей работой, но решают боссы клуба. Я всегда честен. Если мы играем плохо, я так и говорю. Считаю, что сезон мы провели хорошо. Мне в «Манчестер Сити» все нравится.