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21 апреля 2017, 22:48 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Шахтер» с минимальным счетом обыграл «Динамо» на его поле в 26-м туре УПЛ

Киевское «Динамо» уступило донецкому «Шахтеру» в 26-м туре украинской футбольной Премьер-лиги.

Победный мяч забил бразилец <span class=error>Феррейра</span>. Увеличить
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Уже на 12-й минуте горняки провели атаку, завершившуюся взятием ворот: Тайсон разобрался с защитниками хозяев и навесил во вратарскую площадь на Феррейру, а нападающий «Шахтера» ударом головой открыл счет.

Матч не изобиловал голевыми моментами, на поле хватало борьбы, в том числе с применением не совсем чистых приемов. Однако, в отличие от предыдущей встречи этих команд, состоявшейся в декабре прошлого года, соперники доиграли поединок в полных составах.

«Шахтер» победил — 1:0 и увеличил отрыв от динамовцев в турнирной таблице до 14 очков.

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