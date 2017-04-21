«Шахтер» с минимальным счетом обыграл «Динамо» на его поле в 26-м туре УПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уже на 12-й минуте горняки провели атаку, завершившуюся взятием ворот: Тайсон разобрался с защитниками хозяев и навесил во вратарскую площадь на Феррейру, а нападающий «Шахтера» ударом головой открыл счет.

Матч не изобиловал голевыми моментами, на поле хватало борьбы, в том числе с применением не совсем чистых приемов. Однако, в отличие от предыдущей встречи этих команд, состоявшейся в декабре прошлого года, соперники доиграли поединок в полных составах.

«Шахтер» победил — 1:0 и увеличил отрыв от динамовцев в турнирной таблице до 14 очков.