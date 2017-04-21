«Монако» близок к завершению трансфера полузащитника «Андерлехта» Тилеманса
«Монако» близок к завершению трансфера полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, монегаски уже достигли соглашения с 19-летним игроком и бельгийским клубом.
Таким образом, «Монако» в борьбе за приобретение талантливого хавбека сумел опередить несколько европейских клубов.
В Италии интерес к Тилемансу проявлял «Интер», который, впрочем, не начинал переговоров относительно трансфера.
Бельгийский полузащитник в общей сложности провёл за «Андерлехт» 178 матчей, забил 35 мячей и сделал 28 голевых передач. За сборную страны Тилеманс сыграл три матча.
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