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21 апреля 2017, 22:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» близок к завершению трансфера полузащитника «Андерлехта» Тилеманса

«Монако» близок к завершению трансфера полузащитника «Андерлехта» Юри Тилеманса. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, монегаски уже достигли соглашения с 19-летним игроком и бельгийским клубом.

Таким образом, «Монако» в борьбе за приобретение талантливого хавбека сумел опередить несколько европейских клубов.

В Италии интерес к Тилемансу проявлял «Интер», который, впрочем, не начинал переговоров относительно трансфера.

Бельгийский полузащитник в общей сложности провёл за «Андерлехт» 178 матчей, забил 35 мячей и сделал 28 голевых передач. За сборную страны Тилеманс сыграл три матча.

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