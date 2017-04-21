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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29512870/
21 апреля 2017, 22:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» оспорит дисквалификацию Неймара в CAS

«Барселона» намерена обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу отмены трехматчевой дисквалификации нападающего Неймара, информирует пресс-служба каталонцев.

Форвард был наказан за поведение в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2). Бразилец, получивший красную карточку на 65-й минуте, саркастически поаплодировал судье, уходя с поля.

Отметим, что рабочая неделя в Европе окончена. По всей видимости, обращение сине-гранатовых даже не поступило в Лозанну и не будет рассмотрено до матча 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом», который состоится 23 апреля.

8.04.2017 21:45 Зрители 28314 основной раунд: 31-й тур La Rosaleda
Малага 2:0 Барселона
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мичел Энрике Луис
Голы
32′ Сандро Рамирес (П. Хуан Карлос) 19
90′ Хони (Пабло Форнальс) 21
Составы
Идрисс Камени 1
Роберто Росалес 18
37′ Федерико Рикка 15
Диего Льоренте 5
Луис Эрнандес 24
Пабло Форнальс 31
Игнасио Камачо 6
45′ Хосе Луис Ресио 14
67′ Хуанпи Аньор 10
69′ Адальберто Пеньяранда 16
82′ 83′ Перес Хуан Карлос 7
Хони 21
77′ Сандро Рамирес 19
Диас де Оливейра Шарлес 9
1 Марк-Андре тер Штеген
14 Хавьер Маскерано 87′
18 Жорди Альба 8′
23 Самюэль Юмтити 33′
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
11 да Силва Сантос Неймар 27′ 65′
24 Жереми Матье 45′
20 Серхи Роберто
6 Денис Суарес 45′
8 Андрес Иньеста
21 Андре Гомиш 61′
17 Пако Алькасер
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 3
2 Угловые 3
26 Фолы 20
6 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
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