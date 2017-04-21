Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29512785/
21 апреля 2017, 22:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шахтёр» одержал минимальную победу над киевским «Динамо»

«Шахтёр» одержал минимальную победу над киевским «Динамо» в матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Киеве на НСК «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:1.

Шахтёр одержал минимальную победу над киевским Динамо в матче 4-го тура <nobr>плей-офф</nobr> чемпионов украинской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный гол на 12-й минуте матча забил аргентинский нападающий Факундо Феррейра, который точно пробил головой в дальний угол ворот хозяев после навесной передачи от Тайсона.

«Шахтёр» набрал 69 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице плей-офф чемпионов УПЛ, «Динамо» (55) идёт на второй позиции.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков