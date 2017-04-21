«Шахтёр» одержал минимальную победу над киевским «Динамо»
«Шахтёр» одержал минимальную победу над киевским «Динамо» в матче 4-го тура
плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги. Встреча прошла в Киеве на НСК «Олимпийский» и завершилась со счётом 0:1.
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Единственный гол на 12-й минуте матча забил аргентинский нападающий Факундо Феррейра, который точно пробил головой в дальний угол ворот хозяев после навесной передачи от Тайсона.
«Шахтёр» набрал 69 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице
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