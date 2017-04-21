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21 апреля 2017, 21:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» в матче с «Майнцем» не сможет рассчитывать на Боатенга и Мартинеса

Защитники «Баварии» Жером Боатенг и Хави Мартинес не смогут помочь мюнхенской команде в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем», сообщает официальный сайт клуба.

По словам главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти, у обоих есть небольшие проблемы, но они будут готовы к полуфинальной встрече Кубка Германии с дортмундской «Боруссией», намеченной на 26 апреля. Другой защитник, Матс Хуммельс, напротив, тренируется без каких-либо проблем.

Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, как известно, выбыл до конца сезона. Его место в воротах займёт Свен Ульрайх.

«Эта перестановка никак не повлияет на нашу стратегию. Я полностью доверяю Свену, он хороший вратарь», — сказал Анчелотти.

Матч «Бавария» — «Майнц» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 22 апреля. Начало — в 16:30 мск.

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