«Бавария» в матче с «Майнцем» не сможет рассчитывать на Боатенга и Мартинеса

По словам главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти, у обоих есть небольшие проблемы, но они будут готовы к полуфинальной встрече Кубка Германии с дортмундской «Боруссией», намеченной на 26 апреля. Другой защитник, Матс Хуммельс, напротив, тренируется без каких-либо проблем.

Основной голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, как известно, выбыл до конца сезона. Его место в воротах займёт Свен Ульрайх.

«Эта перестановка никак не повлияет на нашу стратегию. Я полностью доверяю Свену, он хороший вратарь», — сказал Анчелотти.

Матч «Бавария» — «Майнц» состоится на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 22 апреля. Начало — в 16:30 мск.