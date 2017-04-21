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21 апреля 2017, 21:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» приобрёл полузащитника «Бока Хуниорс» Бентакура за € 9,5 млн

Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бентакур продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает пресс-служба туринцев. Аргентинец заключил с итальянцами контракт на пять лет.

Сумма перехода 19-летнего футболиста из аргентинского клуба в «Ювентус» составит € 9,5 млн, которые будут выплачены в течение двух лет. Также сумма может увеличиться в зависимости от уровня выступлений Бентакура в составе туринской команды.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Бентакур провёл 16 матчей за «Бока Хуниорс» и отметился тремя результативными передачами.

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