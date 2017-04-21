«Ювентус» приобрёл полузащитника «Бока Хуниорс» Бентакура за € 9,5 млн
Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бентакур продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает
пресс-служба туринцев. Аргентинец заключил с итальянцами контракт на пять лет.
Сумма перехода 19-летнего футболиста из аргентинского клуба в «Ювентус» составит € 9,5 млн, которые будут выплачены в течение двух лет. Также сумма может увеличиться в зависимости от уровня выступлений Бентакура в составе туринской команды.
В текущем сезоне чемпионата Аргентины Бентакур провёл 16 матчей за «Бока Хуниорс» и отметился тремя результативными передачами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter