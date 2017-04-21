«Ювентус» приобрёл полузащитника «Бока Хуниорс» Бентакура за € 9,5 млн

Сумма перехода 19-летнего футболиста из аргентинского клуба в «Ювентус» составит € 9,5 млн, которые будут выплачены в течение двух лет. Также сумма может увеличиться в зависимости от уровня выступлений Бентакура в составе туринской команды.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Бентакур провёл 16 матчей за «Бока Хуниорс» и отметился тремя результативными передачами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">UFFICIALE: Rodrigo <a href="https://twitter.com/hashtag/Bentancur?src=hash">#Bentancur</a> è bianconero! <a href="https://t.co/J7o1g4Ixlu">https://t.co/J7o1g4Ixlu</a> <a href="https://t.co/ym5y4HshDW">pic.twitter.com/ym5y4HshDW</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/855471899257778176">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>