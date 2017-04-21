В тени класико: два сражения на «Уэмбли»

КУБОК АНГЛИИ: ЗОЛОТЫЕ ПОЛУФИНАЛЫ

Сможет ли главный тренер "Челси" Антонио КОНТЕ настроить свою команду после поражения от "Манчестер Юнайтед" в предыдущем туре? Спорт-Экспресс

Этот сезон в Англии опровергает мнение тех, кто считает кубковые турниры второстепенными. До полуфиналов старейшего соревнования в мире добрались сразу четыре клуба, борющихся за самые высокие места в премьер-лиге. Более того, в первом матче между собой сыграют два оставшихся претендента на титул — «Челси» и «Тоттенхэм». В чемпионате их друг от друга отделяют всего четыре очка, но в Кубке это не имеет значения. На днях Ассоциация профессиональных футболистов опубликовала символическую сборную сезона, в число которой вошли по четыре игрока от двух лондонских команд — одного этого факта достаточно, чтобы взглянуть на их встречу. В другом полуфинале встретятся израненные Лигой чемпионов и премьер-лигой «Арсенал» и «Манчестер Сити», для которых победа в Кубке — единственный шанс хоть как-то утешить себя в этом сезоне.

«БОРУССИЯ» ПРОТИВ «БОРУССИИ»

Среда. Монте-Карло. "Монако" - "Боруссия" - 3:1. Дортмундцы покинули Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала. Спорт-Экспресс

Германия плачет: впервые за дюжину лет все представители бундеслиги вылетели из еврокубков до полуфиналов. Тем обиднее, что еще в начале этой недели на дистанции оставались «Бавария», «Шальке» и дортмундская «Боруссия», но все втроем синхронно завершили гастроли. Теперь всем нужно сосредоточиться на внутренних делах, где у многих тоже швах. Дортмундцы, например, уверенно держатся в четверке, но едва ли они хотят стартовать в Лиге чемпионов с отборочного раунда. Поэтому им важно победить одноклубников из Менхенгладбаха, которые, правда, тоже стремятся в еврокубки. Еще одна интрига этой встречи — встреча золотого мальчика Германии Махмуда Дауда со своим будущим клубом. А вдруг он забьет дортмундцам? Winline оценивает эту вероятность коэффициентом 4.85.

АТТРАКЦИОНЫ «ЛИОНА»

Четверг. Стамбул. "Бешикташ" - "Лион" - 2:1, пенальти - 5:6. Футболисты французской команды празднуют выход в полуфинал Лиги Европы. AFP 2017

Давненько к «Лиону» не было приковано столько внимания со стороны мировых СМИ. Некогда французский гегемон за последние полторы недели дважды невольно оказался в эпицентре скандалов, а затем выиграл изматывающую серию пенальти в ¼ финала Лиги Европы. К счастью, на этот раз болельщики «Бешикташа» и «Бастии» не дотянутся до футболистов «Лиона», так что они могут спокойно готовиться к встрече с лидером чемпионата. «Монако» на неделе стал первым после того же «Лиона» французским клубом, вышедшим в полуфинал Лиги чемпионов — тем интереснее будет наблюдать за их противостоянием.

САМОЕ ВАЖНОЕ «ДЕРБИ СТАРОЙ ФИРМЫ»

"Селтик" встретится со своим заклятым соперником. Reuters

«Рейнджерс» вернулся в элиту, и весь сезон в Шотландии превратился в одно сплошное дерби. В субботу «Селтик» встретится со своими заклятыми врагами уже в пятый раз за последний год, а через неделю им предстоит шестая очная игра. Но именно ближайший матч важнее всех, ведь восставший из мертвых «Рейнджерс» может лишить «Селтик» целого трофея. В воскресенье два главных клуба страны между собой решат, кто больше достоин выхода в финал Кубка Шотландии. В этом сезоне «Рейнджерс» всего однажды отобрал очки у бело-зеленых, так что шансы невелики. Но это не значит, что исход предопределен. Winline предлагает коэффициент 3.77 на выход «джерс» в финал.

ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ

22 апреля, суббота

«Челси» — «Тоттенхэм». 19.15. Стадион «Уэмбли».

«Боруссия» М — «Боруссия» Д. 19.30. Стадион «Боруссия Парк».

«Спортинг» — «Бенфика». 22.30. Стадион «Жозе Алваладе».