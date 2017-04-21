В тени класико: два сражения на «Уэмбли»
Рассказываем о том, что интересного произойдет в Европе в ближайшие дни помимо матча между «Реалом» и «Барселоной».
КУБОК АНГЛИИ: ЗОЛОТЫЕ ПОЛУФИНАЛЫ
Этот сезон в Англии опровергает мнение тех, кто считает кубковые турниры второстепенными. До полуфиналов старейшего соревнования в мире добрались сразу четыре клуба, борющихся за самые высокие места в
«БОРУССИЯ» ПРОТИВ «БОРУССИИ»
Германия плачет: впервые за дюжину лет все представители бундеслиги вылетели из еврокубков до полуфиналов. Тем обиднее, что еще в начале этой недели на дистанции оставались «Бавария», «Шальке» и дортмундская «Боруссия», но все втроем синхронно завершили гастроли. Теперь всем нужно сосредоточиться на внутренних делах, где у многих тоже швах. Дортмундцы, например, уверенно держатся в четверке, но едва ли они хотят стартовать в Лиге чемпионов с отборочного раунда. Поэтому им важно победить одноклубников из Менхенгладбаха, которые, правда, тоже стремятся в еврокубки. Еще одна интрига этой встречи — встреча золотого мальчика Германии Махмуда Дауда со своим будущим клубом. А вдруг он забьет дортмундцам? Winline оценивает эту вероятность коэффициентом 4.85.
АТТРАКЦИОНЫ «ЛИОНА»
Давненько к «Лиону» не было приковано столько внимания со стороны мировых СМИ. Некогда французский гегемон за последние полторы недели дважды невольно оказался в эпицентре скандалов, а затем выиграл изматывающую серию пенальти в ¼ финала Лиги Европы. К счастью, на этот раз болельщики «Бешикташа» и «Бастии» не дотянутся до футболистов «Лиона», так что они могут спокойно готовиться к встрече с лидером чемпионата. «Монако» на неделе стал первым после того же «Лиона» французским клубом, вышедшим в полуфинал Лиги чемпионов — тем интереснее будет наблюдать за их противостоянием.
САМОЕ ВАЖНОЕ «ДЕРБИ СТАРОЙ ФИРМЫ»
«Рейнджерс» вернулся в элиту, и весь сезон в Шотландии превратился в одно сплошное дерби. В субботу «Селтик» встретится со своими заклятыми врагами уже в пятый раз за последний год, а через неделю им предстоит шестая очная игра. Но именно ближайший матч важнее всех, ведь восставший из мертвых «Рейнджерс» может лишить «Селтик» целого трофея. В воскресенье два главных клуба страны между собой решат, кто больше достоин выхода в финал Кубка Шотландии. В этом сезоне «Рейнджерс» всего однажды отобрал очки у
ЧТО СМОТРЕТЬ В ВЫХОДНЫЕ
22 апреля, суббота
«Челси» — «Тоттенхэм». 19.15. Стадион «Уэмбли».
«Боруссия» М — «Боруссия» Д. 19.30. Стадион «Боруссия Парк».
«Спортинг» — «Бенфика». 22.30. Стадион «Жозе Алваладе».
23 апреля, воскресенье
«Селтик» — «Рейнджерс». 14.00. Стадион «Хэмпден Парк».
«Арсенал» — «Манчестер Сити». 17.00. Стадион «Уэмбли».
«Реал» — «Барселона». 21.45. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
ПСВ — «Аякс». 21.45. Стадион «Филипс».
«Лион» — «Монако». 22.15. «Стад де Люмьер».
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