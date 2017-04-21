СМИ: Ибрагимович может пропустить остаток сезона
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может пропустить оставшуюся часть сезона
из-за травмы, утверждает Sky Sports. Предполагается, что 35-летний швед получил разрыв крестообразных связок колена.
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Видимо, что-то случилось...
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Форвард получил повреждения в ответном матче ¼ финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (2:1 ОТ), неудачно приземлившись на ногу после борьбы за верховой мяч.
Напомним, что в текущем сезоне Ибрагимович провел в составе «Манчестер Юнайтед» 46 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 8 голевых передач.
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