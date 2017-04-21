Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29512270/
21 апреля 2017, 21:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Конте: Терри хочет играть регулярно, мы должны уважать его решение

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о решении 36-летнего защитника Джона Терри покинуть лондонский клуб по окончании сезона.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> поделился мнением о решении 36-летнего защитника Джона <span class=error>Терри</span> покинуть лондонский клуб по окончании сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я повторял на каждой пресс-конференции, что Джон очень важен для меня в мой первый сезон. Он помогает мне на поле и за его пределами. Это наш выдающийся капитан.

Проблема заключается в том, что Джон хочет играть регулярно, по этой причине мы должны уважать его решение. Я был футболистом и знаю, когда в карьере наступает такой момент: разум и тело говорят вам продолжать, потому что вы ощущаете, что можете это делать. Если вы хотите играть регулярно, то это ваше право.

Если вы спросите, серьёзная ли это потеря для нас в следующем сезоне, то я отвечу — да и ещё раз да. Я вижу, что он делает в этом сезоне, и я повторюсь: в момент когда мы строим новую команду, игрок калибра Джона Терри очень для нас важен, — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 апреля

Рибери высмеял судейство в матче «Реал» — «Бавария»

Шарапова готовится к юбилею (фото)

Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков