УЕФА следит за выполнением «Астаной» условий соглашения по финансовому Fair Play

Мировое соглашение из-за возникших нарушений подписали 14 клубов. Его условия полностью выполнили английский «Манчестер Сити», французский ПСЖ и хорватское «Динамо» (Загреб), которые теперь освобождены от него.

В полном объеме все задачи на сезон выполнили французский «Монако», турецкий «Фенербахче» и итальянская «Рома». Частично исполнили условия итальянский «Интер», а также «Бешикташ» и «Трабзонспор» из Турции, с которых будут сняты некоторые меры.

Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов

продолжает отслеживать выполнение условий другими клубами, ранее подписавшими мировые соглашения. Среди них казахстанская «Астана» и три представителя чемпионата России — «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар».

«Более подробная информация по делам этих и других клубов, принимавших участие в турнирах УЕФА в сезоне 2016/17, станет известна к концу мая», — говорится в заявлении организации.

Напомним, в мае 2016 года «Астана» подписала с УЕФА мировое соглашение до сезона 2018/19. У казахстанского клуба была удержана сумма в два миллиона евро из премиальных от УЕФА (0,5 миллиона — фактический штраф, а еще 1,5 миллиона — условные). Столичный клуб также не может покупать футболистов до конца 2017 года.

Финансовый Fair Play был введен УЕФА в сезоне-2011/12 с целью заставить клубы более сбалансированно расходовать средства и избегать серьезных убытков.