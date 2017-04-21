«Арсенал» напомнил фанатам о покере Андрея Аршавина в матче с «Ливерпулем»
Лондонский «Арсенал» вспомнил о покере российского полузащитника Андрея Аршавина в матче чемпионата Англии с «Ливерпулем».
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Четыре гола на «Энфилде» Аршавин забил 21 апреля 2009 года, то есть ровно восемь лет назад. Тот матч завершился результативной ничьей — 4:4.
За «Арсенал» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. За 144 матча во всех турнирах россиянин забил 31 гол.
С марта 2016 года Аршавин выступает за «Кайрат». За алматинский клуб 35-летний россиянин провел 34 матча, в которых забил девять голов и отдал восемь голевых передач.
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