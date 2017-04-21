«Арсенал» напомнил фанатам о покере Андрея Аршавина в матче с «Ливерпулем»

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Четыре гола на «Энфилде» Аршавин забил 21 апреля 2009 года, то есть ровно восемь лет назад. Тот матч завершился результативной ничьей — 4:4.

За «Арсенал» Аршавин выступал с 2009 по 2013 год. За 144 матча во всех турнирах россиянин забил 31 гол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?️ April 21, 2009: <a href="https://twitter.com/AndrArshavin23">@AndrArshavin23</a> scores 4️⃣ at Anfield <a href="https://t.co/KF24vdhsQG">pic.twitter.com/KF24vdhsQG</a></p>— Arsenal FC (@Arsenal) <a href="https://twitter.com/Arsenal/status/855309400222777345">21 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С марта 2016 года Аршавин выступает за «Кайрат». За алматинский клуб 35-летний россиянин провел 34 матча, в которых забил девять голов и отдал восемь голевых передач.