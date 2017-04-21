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21 апреля 2017, 19:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

В заявке «Динамо» на матч с «Шахтером» — 14 украинцев

Стали известны составы киевского «Динамо» и «Шахтера» на матч 26-го тура чемпионата Украины.

Стали известны составы киевского Динамо и Шахтера на матч 26-го тура чемпионата Украины. Увеличить
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С первых минут в составе столичной команды появятся семь украинцев, еще семь попали в запас.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

«Динамо»: Коваль — Кадар, Пантич, Вида, Антунеш — Шепелев — Ярмоленко, Сидорчук, Гармаш, Морозюк, Беседин.

Запасные — Рудько, Очигава, Цыганков, Рыбалка, Корзун, Яремчук, Буяльский.

«Шахтер»: Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Степаненко — Марлос, Коваленко, Бернард, Тайсон — Феррейра.

Запасные — Шевченко, Бутко, Кривцов, Малышев, Дентинью, Зубков, Бланко Лещук.

Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

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