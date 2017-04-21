ПСЖ и «Манчестер Сити» полностью выполнили условия финансового fair-play УЕФА
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Французский ПСЖ и английский «Манчестер Сити» полностью выполнили договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому
fair-play. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
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В 2014 году ПСЖ и «Манчестер Сити» были наказаны УЕФА за несоблюдение правил финансового
«Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому
«Следственная палата по финансовому
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