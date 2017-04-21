Приватный танец для «Динамо». Как идет на дно киевский клуб
«Советский спорт» разбирается, почему киевское «Динамо» перестало быть конкурентоспособным, отпускает лидеров и устраивает сокращения.
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Видимо, что-то случилось...
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«Руководству «Динамо» нужно просто озвучить диагноз. Это значит, что стоит сказать людям честно: «Деньги закончились» — сказал известный тренер Олег Федорчук.
То, что деньги кончились очевидно всем. Правда, президент клуба Игорь Суркис отказывается это признавать и пытается найти
Денег нет?
Не просто так же «Динамо» в этом сезоне провело одну из самых неудачных трансферных кампаний в своей истории, отпустив лидеров и не приобретя ни одного игрока основного состава. Не просто так зимой едва не сорвался переход венгерского защитника Тамаша Кадара, за которого Киев хотел платить в рассрочку — 2,5 миллиона евро — смешные для солидного клуба деньги.
В «Динамо» нет денег — это факт. Зато в «Динамо» есть, например, Андрей Ярмоленко, получающий по неофициальным данным порядка 5 миллионов долларов в год. По официальным данным, тем, которые киевское «Динамо» предоставляет в налоговые службы, правда, все игроки команды зарабатывают не более 18 тысяч гривен в месяц — порядка 8 тысяч долларов в год. Так и экономят. С этим, кстати, был связан громкий скандал в украинском футболе.
Киевский клуб отказывается продлевать контракты с многими футболистами.
Ушли в приват
Почему так происходит? Было бы просто все объяснить сложной экономической ситуацией на Украине. Но это не так. Если верить украинским СМИ большую часть доходов владельца «Динамо» Игоря Суркиса и его брата Григория обеспечивали несколько облэнерго, которые они контролировали. Власть над энергетическими компаниями была потеряна, как и прибыль.
Самое страшное произошло в декабре 2016 года — национализация крупнейшего частного банка Украины — «ПриватБанка». Банк просто перешел в собственность государства. А ведь именно этот банк до 2013 года являлся генеральным спонсором киевского «Динамо», именно в этом банке на счетах хранили
Паники не было до тех пор, пока государство не заморозило деньги на счетах киевского клуба и его руководства, признав их связанными с «ПриватБанком» лицами. П.
Только накануне украинский суд принял решение, что деньги были заморожены незаконно. «Динамо» получило возможность распоряжаться своими средствами. Надолго? Неизвестно. Да и откуда брать эти деньги в будущем, если один из двух сильнейших клубов страны остался без генерального спонсора. На футболках киевлян уже давно — либо пустое место, либо надпись «Скажем нет расизму».
Продать, стать донором или продаться?
Откуда Киеву брать деньги? Выхода два. Первый — продать
А пробиваться через сито квалификационных матчей ой как непросто — нет гарантии, что свои 12−15 миллионов «Динамо» в итоге сможет получить.
Есть и третий вариант — продать клуб новому собственнику, который готов будет инвестировать средства в развитие команды и поддерживать ее существование на привычном уровне. Но,
Остается только надеяться, что Игорь Суркис все же найдет выход из этой сложной ситуации так, как он находил его уже множество раз. Просто сейчас проблема чуть сложнее, чем раньше.
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