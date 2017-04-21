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21 апреля 2017, 17:45 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Приватный танец для «Динамо». Как идет на дно киевский клуб

«Советский спорт» разбирается, почему киевское «Динамо» перестало быть конкурентоспособным, отпускает лидеров и устраивает сокращения.

Советский спорт разбирается почему киевское Динамо перестало быть конкурентоспособным отпускает лидеров и устраивает сокращения. Увеличить
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«Руководству «Динамо» нужно просто озвучить диагноз. Это значит, что стоит сказать людям честно: «Деньги закончились» — сказал известный тренер Олег Федорчук.

То, что деньги кончились очевидно всем. Правда, президент клуба Игорь Суркис отказывается это признавать и пытается найти какой-то выход из создавшегося положения. Сделать это, правда, будет очень сложно.

Денег нет?

Не просто так же «Динамо» в этом сезоне провело одну из самых неудачных трансферных кампаний в своей истории, отпустив лидеров и не приобретя ни одного игрока основного состава. Не просто так зимой едва не сорвался переход венгерского защитника Тамаша Кадара, за которого Киев хотел платить в рассрочку — 2,5 миллиона евро — смешные для солидного клуба деньги.

В «Динамо» нет денег — это факт. Зато в «Динамо» есть, например, Андрей Ярмоленко, получающий по неофициальным данным порядка 5 миллионов долларов в год. По официальным данным, тем, которые киевское «Динамо» предоставляет в налоговые службы, правда, все игроки команды зарабатывают не более 18 тысяч гривен в месяц — порядка 8 тысяч долларов в год. Так и экономят. С этим, кстати, был связан громкий скандал в украинском футболе.

Киевский клуб отказывается продлевать контракты с многими футболистами. Кого-то вообще считают ненужными, а кто-то — требует повышения. Пример Ярмоленко мозолит глаза.

Ушли в приват

Почему так происходит? Было бы просто все объяснить сложной экономической ситуацией на Украине. Но это не так. Если верить украинским СМИ большую часть доходов владельца «Динамо» Игоря Суркиса и его брата Григория обеспечивали несколько облэнерго, которые они контролировали. Власть над энергетическими компаниями была потеряна, как и прибыль. Тогда-то, видимо, и началась фаза легкой экономии — ликвидация «Динамо-2», аккуратная трансферная кампания….

Самое страшное произошло в декабре 2016 года — национализация крупнейшего частного банка Украины — «ПриватБанка». Банк просто перешел в собственность государства. А ведь именно этот банк до 2013 года являлся генеральным спонсором киевского «Динамо», именно в этом банке на счетах хранили бело-голубые свои средства.

Паники не было до тех пор, пока государство не заморозило деньги на счетах киевского клуба и его руководства, признав их связанными с «ПриватБанком» лицами. П.

Только накануне украинский суд принял решение, что деньги были заморожены незаконно. «Динамо» получило возможность распоряжаться своими средствами. Надолго? Неизвестно. Да и откуда брать эти деньги в будущем, если один из двух сильнейших клубов страны остался без генерального спонсора. На футболках киевлян уже давно — либо пустое место, либо надпись «Скажем нет расизму».

Продать, стать донором или продаться?

Откуда Киеву брать деньги? Выхода два. Первый — продать наконец-то Ярмоленко миллионов за 20−25 евро куда-нибудь в Англию, облегчив себе зарплатную ведомость получив деньги на год-два нормального существования. За это время можно подтянуть свои таланты к основе или найти молодых и перспективных игроков, которых позже можно будет продать в Европу — стандартная модель для многих клубов-доноров.

А пробиваться через сито квалификационных матчей ой как непросто — нет гарантии, что свои 12−15 миллионов «Динамо» в итоге сможет получить.

Есть и третий вариант — продать клуб новому собственнику, который готов будет инвестировать средства в развитие команды и поддерживать ее существование на привычном уровне. Но, во-первых, Суркис вряд ли согласится продавать свое детище. А во-вторых, как сейчас на Украине найти богатого человека, готового спускать деньги в черную дыру под названием футбол? Это, как говорили в известной рекламе, — фантастика.

Остается только надеяться, что Игорь Суркис все же найдет выход из этой сложной ситуации так, как он находил его уже множество раз. Просто сейчас проблема чуть сложнее, чем раньше.

Динамо К
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