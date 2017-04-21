«Шанхай Шанган» Виллаш-Боаша с Халком и Ахмедовым разгромил «Хэбэй» Пеллегрини
«Шанхай Шанган» одержал крупную победу в матче чемпионата Китая против «Хэбэя» — 3:0.
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В составе команды Андре
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» с Акселем Витселем (экс-«Зенит») в составе сыграл вничью с «Бэйджин Гоанем» — 1:1.
«Гуанчжоу Фули» под руководством Драгана Стойковича обыграл «Цзянсу Суньин» и вышел в лидеры турнирной таблицы.
Чемпионат Китая
Суперлига
5-й тур
«Бэйджин Гоань» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 1:1 (0:1).
«Гуанчжоу Эвергранд» — «Ляонин Кайсинь» — 2:1 (0:0).
«Шанхай Шанган» — «Хэбэй Чайна Форчун» — 3:0 (2:0).
«Цзянсу Суньин» — «Гуанчжоу Фули» — 1:2 (1:0).
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