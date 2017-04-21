«Шанхай Шанган» Виллаш-Боаша с Халком и Ахмедовым разгромил «Хэбэй» Пеллегрини

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе команды Андре Виллаш-Боаша 90 минут провели экс-хавбек «Краснодара» Одил Ахмедов и бывший форвард «Зенита» Халк, но голами отметиться не смогли. «Хэбэй» возглавляет экс-наставник «Реала» и «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» с Акселем Витселем (экс-«Зенит») в составе сыграл вничью с «Бэйджин Гоанем» — 1:1.

«Гуанчжоу Фули» под руководством Драгана Стойковича обыграл «Цзянсу Суньин» и вышел в лидеры турнирной таблицы.

Чемпионат Китая

Суперлига

5-й тур

«Бэйджин Гоань» — «Тяньцзинь Цюаньцзянь» — 1:1 (0:1).

«Гуанчжоу Эвергранд» — «Ляонин Кайсинь» — 2:1 (0:0).

«Шанхай Шанган» — «Хэбэй Чайна Форчун» — 3:0 (2:0).

«Цзянсу Суньин» — «Гуанчжоу Фули» — 1:2 (1:0).