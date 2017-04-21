«Бавария» победит «Майнц»

21 апреля, пятница

21.30. КЕЛЬН — ХОФФЕНХАЙМ.

За вожделенную еврокубковую зону «Кельн» сейчас бьется отчаяннее, чем когда-либо — ведь в Европе «козлы» не играли уже четверть века. А вот «Хоффенхайм» первый раунд своей борьбы почти завершил — победа в этом туре уже гарантирует главному сюрпризу сезона место в первой шестерке. И ведь шансы на успех неплохие, пусть даже «крестьяне» побеждали «Кельн» всего раз за последние десять встреч. Зато случилось это как раз в нынешнем сезоне, когда банда Нагельсманна разобрала соперника по винтикам со счетом 4:0. Даже Модест отличиться не смог — ни в тот раз, ни за четыре предыдущих встречи со своим бывшим клубом в рамках бундеслиги. Да-да, не забудем, что пару лет назад третий бомбардир чемпионата играл за «крестьян», забив за 55 матчей в их футболке 19 голов.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.95 — Н 3.46 — П2 2.37.

22 апреля, суббота

16.30. АЙНТРАХТ — АУГСБУРГ.

Удивительно, но еще никогда к 29-му туру у команды, занимающей 16-ю строчку, не было в активе 32-х очков, которые нынче в копилке у «Аугсбурга». В Германии уже поговаривают, что, возможно, неписанное правило «набрал сорок — точно не вылетишь» в этом сезоне впервые даст сбой. Ведь после победы над «Кельном» фюггеры вполне могут привезти очки из Франкфурта. Во-первых, «орлы» — их любимый соперник, которому они проиграли лишь раз за девять встреч в чемпионате (в самом первом матче, осенью 2012-го). Ну, а в-главных, «Айнтрахт» нынче единственный, кто смиренно тянет за собой безвыигрышную серию аж в десять игр. Мотивировать фюггеров могут заодно и красивые цифры — это будет их двухсотый матч в бундеслиге и заодно сотый на выезде.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 1.73 — Н 3.60 — П2 5.12.

16.30. БАВАРИЯ — МАЙНЦ.

Удивительное поражение «Баварии» в Мадриде в итоге закончилось тем, что Левандовски, Тьяго и Видаля из судейской раздевалки выводила испанская полиция — игроки после матча решили лично поговорить с арбитрами, допустившими столько фантасмагорических ошибок. А вдобавок ко всем печалям мюнхенцев еще и Мануэль Нойер умудрился сломать стопу и теперь пропустит остаток сезона. А ведь говорить, что ввиду вылета из Лиги чемпионов, потеря эта не так существенна, совсем нельзя.

Во-первых, «Лейпциг» упрямо держится на расстоянии в восемь очков — большом, но пока еще отыгрываемом. А во-вторых, на следующей неделе мюнхенцам играть с Дортмундом в полуфинале Кубка страны. Так что, в связи со всем этим, вымещать обиду на «Майнце» вряд ли стоит — лучше поберечь силы, которых после боя на «Сантьяго Бернабеу» и без того немного. «Карнавальщики» нынче хандрят и наверняка не доставят много проблем. Даже несмотря на то, что в прошлом году в Мюнхене умудрились выиграть.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.20 — Н 6.92 — П2 13.0.

16.30. ГЕРТА — ВОЛЬФСБУРГ.

Четыре поражения в пяти последних турах, и вот уже «Герта» рискует впервые в этом сезоне выпасть из зоны еврокубков. Особенно неуютно «Старая дама» себя ощущает в гостях — восемь подряд поражений. Однако отбиваться от «волков» предстоит в своей крепости, где берлинцы проиграли пока лишь холеричному «Вердеру», который и сам никогда не знает, чего от себя ждать, и «Хоффенхайму», для которого чужие славные серии сейчас не аргумент. Вдобавок, в рамках первой лиги «Герта» лишь у «Гамбурга» выигрывала чаще (17 раз), чем у «Вольфсбурга» (15). Правда, если удастся выйти вперед в счете, придется держать ухо востро — волевые победы «волкам» чаще всего удаются именно в матчах с берлинцами. К тому же за свою стаю всегда готов вступиться Марио Гомес, забивший «Герте» за 12 матчей семь голов.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.50 — Н 3.25 — П2 2.92.

16.30. ИНГОЛЬШТАДТ — ВЕРДЕР.

Открывшегося второго дыхания ребятам Вальпургиса хватило всего на три матча — в прошлые выходные тремя безответными голами их победную серию сурово прервали «волки». Некстати победили и «Майнц» с «Аугсбургом», так что шансы на спасение снова отдалились на четыре очка. Впрочем, верить в худшее «Ингольштадт» наверняка не будет — лучше вспомнит о том, что на «Ауди-Шпортпарк» в бундеслиге «Вердер» не только никогда не побеждал, но даже не забивал. Одна только незадача — сыграли на нем бременцы всего один раз. А сейчас, после очередной победы, впервые за сезон влезли в первую половину таблицы и недосчитываются лишь двух очков до зоны Лиги Европы. Удивительно, но во втором круге лучше «Вердера» выступает пока только «Бавария».

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.20 — Н 3.46 — П2 3.25.

16.30. ГАМБУРГ — ДАРМШТАДТ.

Немного фантастично для «динозавров», приучивших в последние годы всех любителей бундеслиги к своему перманентному вымиранию, но домашние матчи команда не проигрывает с самого ноября. Более того — в девяти последних «Гамбург» потерял лишь четыре очка, сыграв вничью с «Фрайбургом» и «Вердером». С тех пор минул уже целый круг, и второе Северное дерби ганзеаты как раз в прошлые выходные проиграли, снова оказавшись припертыми к дверям подвала. Терять очки в матче с «лилиями», даже с оглядкой на то, как боевито они в прошлом туре отложили свой вылет во вторую лигу, просто нельзя. Во-первых, опасно, а во-вторых, засмеет вся Германия — ведь «Дармштадт» в 14-и выездных играх сезона еще так и не набрал ни одного очка.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.41 — Н 4.77 — П2 7.57.

19.30. БОРУССИЯ М — БОРУССИЯ Д.

Дортмунд на неделе тоже попрощался с Лигой чемпионов, хотя и куда менее драматично, чем «Бавария» — поражением со счетом 1:3. Можно долго гадать, довлел ли еще над «Боруссией» автобусный инцидент, но «Монако» в любом случае предстал коллективом более крепким. Довольно нетактично намекнули монегаски дортмундцам на решетообразность их обороны — в самом деле, шесть пропущенных голов за два матча чести «шмелям» не делают. А теперь еще, здорово уставши, надо ехать в Менхенгладбах. Одна радость — Томас Тухель, при всех вопросах к его игровым стратегиям и тактикам, с тезкой своего клуба справляться умеет. За время работы в Дортмунде он выиграл у Гладбаха все три встречи, причем лишь одна обошлась без разгрома. Свою лепту может внести и Марко Ройс, который горячую привязанность к бывшему клубу регулярно выражает результативными действиями — четыре мяча и пять голевых передач за семь свиданий с Гладбахом в бундеслиге.

Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 3.48 — Н 3.73 — П2 2.02.

23 апреля, воскресенье

16.30. ФРАЙБУРГ — БАЙЕР.

Радость «Байера», который в прошлую субботу чудом отстоял нулевую ничью с не особо мотивированной «Баварией», уступала после игры разве что эмоциям клуба, спасшегося от вылета в переходных матчах. Что ж, такая реакция отлично описывает всю незавидность нынешнего положения клуба. До Лиги Европы, казалось бы, всего четыре очка, но ведь чтобы их отыграть, надо начать побеждать. А победил «Байер» за восемь последних туров один только «Дармштадт». А теперь в соперниках «Фрайбург», на минуточку, занимающий в таблице еврокубковое место. Впрочем, опережают брайсгау леверкузенцев лишь на пять очков, так что игра для обоих — против прямого конкурента. И у Кристаина Штрайха в ней вполне есть шансы на успех, ведь дома «Байеру» он в бундеслиге еще ни разу не проигрывал. Забавно, но последняя победа «аспириновых» во Фрайбурге датируется осенью 2011-го года, когда единственный гол в матче забил Михаэль Баллак.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 3.31 — Н 3.35 — П2 2.09.

18.30. ШАЛЬКЕ — РБ ЛЕЙПЦИГ.

«Шальке» в четверг составил очень достойную конкуренцию «Баварии» по степени драматичности вылета из еврокубков. Как ни пытались «кобальтовые» не допустить худшего результата немецких клубов в Европе за 12 последних лет — забили «Аяксу» три гола, оставили вдесятером, — за десять минут до конца все же пропустили, а пока пытались избежать вылета по правилу гостевого гола, пропустили и второй. Причем разыгралась вся трагедия уже в дополнительное время, так что ко встрече с «РБ» гельзенкирхенцы явно подойдут донельзя измотанными. «Быков» же проблемы соперника волновать не будут. Еврокубки в следующем сезоне они себе уже обеспечили, теперь надо потрудиться еще чуть-чуть, чтобы забронировать место в первой тройке и избежать встречи с условной «Севильей» в квалификационном раунде. И с учетом того, что Лейпциг по всем показателям является лучшей командой апреля, шансы на очередную победу вполне высоки.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.81 — Н 3.32 — П2 2.36.