ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего президента Коста-риканской федерации футбола

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Дисквалификация чиновника распространяется как на внутреннем, так и на международном уровне.

Ли подозревался в коррупции и нарушении кодекса этики ФИФА. Ранее чиновник признал себя виновным по делу о сговоре и мошенничестве.