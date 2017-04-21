ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего президента Коста-риканской федерации футбола
МОСКВА, 21 апреля /ТАСС/. Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение пожизненно отстранить от футбольной деятельности бывшего президента
Коста-риканской федерации футбола Эдуардо Ли. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дисквалификация чиновника распространяется как на внутреннем, так и на международном уровне.
Ли подозревался в коррупции и нарушении кодекса этики ФИФА. Ранее чиновник признал себя виновным по делу о сговоре и мошенничестве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter