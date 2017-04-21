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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29509517/
21 апреля 2017, 17:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФИФА пожизненно дисквалифицировала бывшего президента Коста-риканской федерации футбола

МОСКВА, 21 апреля /ТАСС/. Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение пожизненно отстранить от футбольной деятельности бывшего президента Коста-риканской федерации футбола Эдуардо Ли. Об этом сообщается в пресс-релизе ФИФА.

Дисквалификация <span class=error>Эдуардо</span> Ли распространяется как на внутреннем так и на международном уровне. Увеличить
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Дисквалификация чиновника распространяется как на внутреннем, так и на международном уровне.

Ли подозревался в коррупции и нарушении кодекса этики ФИФА. Ранее чиновник признал себя виновным по делу о сговоре и мошенничестве.
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