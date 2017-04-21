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На этой неделе 70-летний Реднапп наконец-то нашел работу: он возглавил «Бирмингем Сити», который борется за выживание в первенстве Англии. В воскресенье тренера ждет дебют — и сразу в дерби с «Астон Виллой». Но отзывчивый Харри уделил корреспонденту «СЭ» несколько минут и ответил на вопросы, связанные с российским футболом.

— Трудная работа предстоит, — начал тренер после того, как я поздравил его с назначением. — Главное — не вылететь.

— Возможно ли, что летом в вашей команде появится российский футболист?

— Многое зависит от того, останемся мы в дивизионе или нет («Бирмингем» находится в трех очках от зоны вылета. — Прим. «СЭ»). Если выполним задачу, то, конечно, можем приобрести русского. Например, Романа Павлюченко. Почему нет?

— А как насчет Федора Смолова? Вы знаете его?

— (Пауза.) Эм-м-м… Нет.

— Он — лучший бомбардир российской премьер-лиги. По нашим данным, он может перейти в «Эвертон».

— Куда?

— В «Эвертон».

— (Долгая пауза.) Любопытно. Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно. Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в «Эвертоне». Никаких проблем.

— А вы представляете, что Смолов забьет за сезон столько же, сколько Лукаку — 20−25 голов?

— Конечно. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я вижу причин, по которым не будет делать это у нас.

— Почему, на ваш взгляд, в Британии нет игроков из России?

— (Вздыхает.) Сложный вопрос. В премьер-лиге есть футболисты из многих стран, но не из вашей. При этом все видели, как выступала российская сборная на Euro. Просто у вас не очень много хороших футболистов.

— Но в нашей премьер-лиге их много. Квинси Промес, например. Слышали?

— Нет, не знаю такого.

— Это голландский лидер «Спартака». Зимой им интересовался «Ливерпуль», сейчас пошли разговоры об «Арсенале».

— А на какой позиции он выступает?

— Атакующий игрок. Может выйти и на фланге, и в центре нападения. Такие нужны «канонирам»?

— Вообще-то да, но летом «Арсенал» может перестать быть командой Арсена (Венгера. — Прим. «СЭ»). Все, что сейчас можно сказать, это то, что лондонскому клубу нужны не просто лучшие игроки — самые-самые-самые лучшие, чтобы вернуться на прежний уровень. Не знаю, так ли хорош футболист, о котором вы говорите.

— Вам о чем-нибудь говорит фамилия «Слуцкий»?

— Да, хотя знаю о нем немного. Он сейчас работает?

— Нет. Но стажируется в Лондоне и хочет попасть в клуб премьер-лиги или первенства Англии. Получится добиться успеха там?

— Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Пусть держит контакт с английскими клубами, и, если где-нибудь освободится место, его могут позвать. Это известный специалист, топ-тренер, так что может получить работу в моей стране.

— Если Слуцкий топ-тренер, может ли он заключить контракт с топ-клубом?

— Почему нет? Для тренера важно, чтобы у него были хорошие игроки — тогда эта работа будет легкой. Если футболисты плохие, ему придется трудно. В хорошей команде никаких проблем у него не возникнет.

— «Арсеналу» он подошел бы?

— Не думаю. Хотя один из владельцев — русский (у Алишера Усманова 30 процентов акций. — Прим. «СЭ»). Быть может, он решит, что нужен его соотечественник. Но сначала нужно определиться, что делать с Венгером.

— А вам не нужен такой ассистент?

— Не думаю, что Слуцкий хочет быть вторым. Он — номер один.