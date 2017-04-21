Харри Реднапп: Слуцкий — топ-тренер. А кто такие Промес и Смолов, не знаю
В среду бывший тренер ЦСКА и сборной России напомнил о себе, отлично выполнив роль одного из комментаторов матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Ювентус». А каковы его перспективы найти работу по основной профессии в Англии? Об этом нам рассказал знаменитый специалист, известный по работе в «Вест Хэме» и «Тоттенхэме».
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На этой неделе 70-летний Реднапп
— Трудная работа предстоит, — начал тренер после того, как я поздравил его с назначением. — Главное — не вылететь.
— Возможно ли, что летом в вашей команде появится российский футболист?
— Многое зависит от того, останемся мы в дивизионе или нет («Бирмингем» находится в трех очках от зоны вылета. — Прим. «СЭ»). Если выполним задачу, то, конечно, можем приобрести русского. Например, Романа Павлюченко. Почему нет?
— А как насчет Федора Смолова? Вы знаете его?
— (Пауза.)
— Он — лучший бомбардир российской
— Куда?
— В «Эвертон».
— (Долгая пауза.) Любопытно. Вы знаете, многие российские футболисты неплохо проявили себя в Англии, так что это может быть интересно. Конечно, если он достаточно хорош, то добьется успеха в «Эвертоне». Никаких проблем.
— А вы представляете, что Смолов забьет за сезон столько же, сколько Лукаку — 20−25 голов?
— Конечно. Если ваш парень в порядке, то у него получится. Если человек может штамповать голы в России, то я вижу причин, по которым не будет делать это у нас.
— Почему, на ваш взгляд, в Британии нет игроков из России?
— (Вздыхает.) Сложный вопрос. В
— Но в нашей
— Нет, не знаю такого.
— Это голландский лидер «Спартака». Зимой им интересовался «Ливерпуль», сейчас пошли разговоры об «Арсенале».
— А на какой позиции он выступает?
— Атакующий игрок. Может выйти и на фланге, и в центре нападения. Такие нужны «канонирам»?
—
— Вам о
— Да, хотя знаю о нем немного. Он сейчас работает?
— Нет. Но стажируется в Лондоне и хочет попасть в клуб
— Конечно. Абсолютно уверен в этом. К нам приезжают тренеры отовсюду. Почему российский не может оказаться здесь? Пусть держит контакт с английскими клубами, и, если
— Если Слуцкий
— Почему нет? Для тренера важно, чтобы у него были хорошие игроки — тогда эта работа будет легкой. Если футболисты плохие, ему придется трудно. В хорошей команде никаких проблем у него не возникнет.
— «Арсеналу» он подошел бы?
— Не думаю. Хотя один из владельцев — русский (у Алишера Усманова 30 процентов акций. — Прим. «СЭ»). Быть может, он решит, что нужен его соотечественник. Но сначала нужно определиться, что делать с Венгером.
— А вам не нужен такой ассистент?
— Не думаю, что Слуцкий хочет быть вторым. Он — номер один.
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