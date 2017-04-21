Ди Марцио: Вероятно, у Ибрагимовича разрыв крестообразных связок колена
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович может пропустить остаток сезона
из-за травмы.
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Видимо, что-то случилось...
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Повреждение шведский футболист получил в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Андерлехтом», покинув поле на 93-й минуте. Основное время завершилось вничью (1:1), а в овертайме Маркус Рашфорд забил победный гол.
Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте сообщил, что у Златана подозрение на разрыв крестообразных связок колена.
«Вероятно, у Ибрагимовича разрыв крестообразных связок колена», — написал Ди Марцио.
В ближайшее время 35-летний нападающий пройдёт МРТ.
По итогам жеребьёвки полуфинальных матчей Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» получил в соперники «Сельту».
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