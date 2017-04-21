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21 апреля 2017, 17:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эмери: Я не подписывал контракт с «Ромой», все мои мысли о «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери на пресс-конференции в преддверии матча 34-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» прокомментировал новость о том, что якобы подписал контракт с «Ромой».

Главный тренер <span class=error>ПСЖ</span> <span class=error>Унаи</span> <span class=error>Эмери</span> на <nobr>пресс-конференции</nobr> в преддверии матча 34-го тура французской Лиги 1 с Монпелье прокомментировал новость о том что якобы подписал контракт с <span class=error>Ромой</span>. Увеличить
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«Клуб доверил мне право работать с командой в трудные времена и я хочу оправдать их доверие. Я не собираюсь уходить в другую команду. Контракты с «Ромой» не подписывал, все мои мысли на 100% связаны с «ПСЖ», — цитирует Эмери RMC.

Контракт испанского специалиста с парижанами действует до лета 2018 года. После 33-х туров «ПСЖ» занимает в чемпионате Франции второе место.

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