Эмери: Я не подписывал контракт с «Ромой», все мои мысли о «ПСЖ»

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«Клуб доверил мне право работать с командой в трудные времена и я хочу оправдать их доверие. Я не собираюсь уходить в другую команду. Контракты с «Ромой» не подписывал, все мои мысли на 100% связаны с «ПСЖ», — цитирует Эмери RMC.

Контракт испанского специалиста с парижанами действует до лета 2018 года. После 33-х туров «ПСЖ» занимает в чемпионате Франции второе место.