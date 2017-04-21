«Барселона» обжалует решение по Неймару в спортивном трибунале Испании
«Барселона» на официальном сайте сообщила, что будет обжаловать решение по делу нападающего Неймара в спортивном трибунале Испании.
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Ранее апелляционный комитет Королевской испанской футбольной федерации отклонил протест «Барселоны» на дисквалификацию форварда.
Бразилец был дисквалифицирован на три игры Примеры за ироничные аплодисменты в сторону арбитра после своего удаления в матче 31-го тура чемпионата Испании с «Малагой» (0:2).
Неймар, уже пропустивший поединок с «Реалом Сосьедад» (2:3), рискует пропустить две встречи сине-гранатовых: с мадридским «Реалом» (23 апреля) и «Осасуной» (26 апреля).
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