«Даже не заметил». В Кубке Либердаторес почтили память живого футболиста
Ошибка колумбийского диктора похоронила форварда «Сантоса» Рикардо Оливейру.
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Видимо, что-то случилось...
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Перед матчем Кубка Либертадорес «Санта Фе» — «Сантос» объявили минуту молчания.
— Леди и джентльмены, — обратился диктор к болельщикам. — Прошу встать. Объявляется минута молчания в честь Рикардо Оливейры, тренера «Сантоса».
Заиграл похоронный марш.
Все бы ничего, да только умер совсем не тот, кто,
Если бы Оливейру не спросили об этом курьезном случае после матча, он, возможно, и не узнал, что для диктора его уже нет в живых.
— Если честно, я даже не заметил ошибки, — приводит послематчевые слова Рикардо Insolito.
Встреча завершилась нулевой ничьей. За «Сантос» 36-летний Оливейра выступает с 2015 года. Основную часть карьеры он провел в Европе: играл за «Милан», «Валенсию», «Бетис» и «Сарагосу». Под конец поехал на заработки в «Аль-Джазиру», а сейчас играет на родине. Также на его счету 16 матчей и четыре гола за сборную Бразилии.
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