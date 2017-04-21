«Даже не заметил». В Кубке Либердаторес почтили память живого футболиста

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Перед матчем Кубка Либертадорес «Санта Фе» — «Сантос» объявили минуту молчания.

— Леди и джентльмены, — обратился диктор к болельщикам. — Прошу встать. Объявляется минута молчания в честь Рикардо Оливейры, тренера «Сантоса».

Заиграл похоронный марш.

Все бы ничего, да только умер совсем не тот, кто, во-первых, во время минуты стоял жив-здоров. А, во-вторых, в центре поля с капитанской повязкой, а не на бровке. 18 апреля скончался Алехандре Де Карвальо Канеко — легенда бразильского клуба.

Если бы Оливейру не спросили об этом курьезном случае после матча, он, возможно, и не узнал, что для диктора его уже нет в живых.

— Если честно, я даже не заметил ошибки, — приводит послематчевые слова Рикардо Insolito.

Встреча завершилась нулевой ничьей. За «Сантос» 36-летний Оливейра выступает с 2015 года. Основную часть карьеры он провел в Европе: играл за «Милан», «Валенсию», «Бетис» и «Сарагосу». Под конец поехал на заработки в «Аль-Джазиру», а сейчас играет на родине. Также на его счету 16 матчей и четыре гола за сборную Бразилии.