Марсело: Невозможно пережить эмоции от класико, вы должны принять участие в этом

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

О матче против каталонского клуба

— Класико — это не просто игра, а большой праздник для любого болельщика. Нас ждет захватывающий матч. Весь мир забудет о своих делах, чтобы посмотреть эту встречу. Каждый футболист мечтает однажды принять участие в этой битве, а люди начинают обсуждать эту тему за месяц до игры.

Мне представилась возможность сыграть в нескольких матчах против «Барселоны», — продолжает бразилец. — Когда я вспоминаю ту или иную встречу — бросает в дрожь. У меня есть возможность ощутить все эмоции, находясь внутри. Уверен, каждый хотел бы оказаться на моем месте. Вообще, трудно объяснить это словами, вам нужно стать участником этого события. Для нас большая радость, что люди проявляют такой интерес к битве между «Реалом» и «Барселоной».

Помню, когда я только перешел в «Реал», люди вокруг обсуждали матч против каталонского клуба. Каково это я узнал лишь тогда, когда вышел на поле. Мне звонили друзья, чтобы узнать о моих впечатлениях. Помню, та игра завершилась победой «Реала», но для меня важнее было то, что я по-настоящему стал частью большой семьи, — заявил Марсело.

О состоянии команды

— Дела складываются неплохо, но могу заверить вас, что каждый матч важен для «Реала». Мы воспринимаем его, как финал. Думаю, сейчас мы на ходу, и хотим осчастливить своих фанатов. Последний матч в примере нам удалось выиграть при помощи игроков, которые в этом сезоне не так часто появляются на поле. Однако, мы приняли вызов и завоевали три очка. Мы — отличная команда, которая движется вперед и старается друг друга поддерживать, — рассказал защитник «бланкос».

О матчах на «Камп Ноу»

— На этом стадионе очень тяжело, — рассказывает бразилец. — Вы должны упорно тренироваться, чтобы быть готовым дать бой «Барселоне». В последнем матче нам удалось выполнить план, поставленный тренером. Не уверен, что так и должно было случиться, но, конечно, мы хотели уехать из Барселоны, заработав хотя бы очко, — сказал Марсело.

Об отношениях с Роналду

— Криштиану — мой близкий друг, мне очень приятно делить с ним одну раздевалку. Дорожу возможностью играть с ним. Я буду ценить это до конца моих дней, — рассказал футболист.

— Да, мы уже семь лет играем вместе, но на каждой тренировке я узнаю о нем что-то новое. В любом случае, мне становится проще, потому что во время матча я представляю когда нужно отдать пас, и в какой точке стоит ожидать Роналду. Знаете, такая сыгранность строятся не за один день.

О Зидане