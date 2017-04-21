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21 апреля 2017, 12:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кузнецова получила футболку «Барселоны» из рук президента клуба

Россиянка Светлана Кузнецова стала гостьей ежегодного вечера президента «Барселоны», информирует клубная пресс-служба.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> стала гостьей ежегодного вечера президента Барселоны. Увеличить
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Теннисистка получила из рук президента каталонской команды Хосепа Бартомеу клубную футболку со своей фамилией.

— Я болею за «Барселону» и команду моего родного города — «Зенит», — сказала Кузнецова.

Барселона
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На улице Барселоны появился рисунок целующегося с Роналду Месси

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