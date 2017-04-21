Кузнецова получила футболку «Барселоны» из рук президента клуба
Россиянка Светлана Кузнецова стала гостьей ежегодного вечера президента «Барселоны», информирует клубная
пресс-служба.
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Видимо, что-то случилось...
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Теннисистка получила из рук президента каталонской команды Хосепа Бартомеу клубную футболку со своей фамилией.
— Я болею за «Барселону» и команду моего родного города — «Зенит», — сказала Кузнецова.
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