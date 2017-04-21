Эмери согласовал контракт с «Ромой»

Corriere dello Sport сообщает, что испанский специалист согласовал с «Ромой» трёхлетний контракт. Нынешний договор Эмери с парижанами действует до лета 2018 года.

Что касается главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2016/17 и продлён не будет.

Отметим, что спортивным директором «волков» является Рамон Родригес Мончи, с которым Унаи Эмери работал в «Севилье».