Эмери согласовал контракт с «Ромой»
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери по окончании сезона покинет Францию и продолжит работу в Италии.
Corriere dello Sport сообщает, что испанский специалист согласовал с «Ромой» трёхлетний контракт. Нынешний договор Эмери с парижанами действует до лета 2018 года.
Что касается главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти, его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца сезона-2016/17 и продлён не будет.
Отметим, что спортивным директором «волков» является Рамон Родригес Мончи, с которым Унаи Эмери работал в «Севилье».
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