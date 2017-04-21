На улице Барселоны появился рисунок целующегося с Роналду Месси

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Рисунок был сделан местным стрит-арт художником, известным под псевдонимом Tvboy, и получил название «Любовь слепа». Картина получила большую популярность у жителей Барселоны, многие делают фотографии и селфи на ее фоне.

В воскресенье, 23 апреля, «Реал» и «Барселона» проведут 236-ю очную встречу в рамках официальных турниров. Матч 33 тура чемпиона Испании пройдет в Мадриде. Начало в 21:45 по московскому времени.

Сейчас «Реал» 75 очками лидирует в турнирной таблице, «Барселона» имеет в активе 72 очка, занимая второе место. Кроме того, у сливочных есть игра в запасе.

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