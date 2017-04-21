На улице Барселоны появился рисунок целующегося с Роналду Месси
На стене одного из стеклянных киосков в центре Барселоны появилось изображение форварда местной одноименной команды Лионеля Месси, целующегося с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Elperiodico.com.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Рисунок был сделан местным
В воскресенье, 23 апреля, «Реал» и «Барселона» проведут 236-ю очную встречу в рамках официальных турниров. Матч 33 тура чемпиона Испании пройдет в Мадриде. Начало в 21:45 по московскому времени.
Сейчас «Реал» 75 очками лидирует в турнирной таблице, «Барселона» имеет в активе 72 очка, занимая второе место. Кроме того, у сливочных есть игра в запасе.
В конце ноября прошлого года СМИ восприняли слова Роналду во время словесной перепалки на мадридском дерби с футболистом «Атлетико» Коке как официальный
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