УЕФА обвинил WADA в допущенной ошибке с отстранением футболиста
Виновником ошибочного отстранения защитника ФК «Ливерпуль» Мамаду Сако является Всемирное антидопинговое агентство (WADA), заявили в Союзе европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), пишет The Telegraph.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, Сако отстранили от соревнований на 30 дней после обнаружения в его
В результате Сако не выступал во время в полуфинала и финала Лиги Европы сезона-2015/16, а также — на чемпионате Европы по футболу-2016 (Франция).
Когда выяснилось, что хигенамин не входит в перечень
Сако — французский футболист, защитник ФК «Кристал Пэлас» (Великобритания) и сборной Франции. С 2013 по 2016 гг. играл в «Ливеруле», перешел из клуба в «Кристал Пэлас» после конфликта с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Федерального
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