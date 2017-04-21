УЕФА обвинил WADA в допущенной ошибке с отстранением футболиста

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Напомним, Сако отстранили от соревнований на 30 дней после обнаружения в его допинг-пробе хигенамина. Это вещество считается противоастматическим, а также используется в качестве жиросжигателя.

В результате Сако не выступал во время в полуфинала и финала Лиги Европы сезона-2015/16, а также — на чемпионате Европы по футболу-2016 (Франция).

Когда выяснилось, что хигенамин не входит в перечень допинг-препаратов, УЕФА заявил, что команда понесла ущерб из-за ошибки.

Сако — французский футболист, защитник ФК «Кристал Пэлас» (Великобритания) и сборной Франции. С 2013 по 2016 гг. играл в «Ливеруле», перешел из клуба в «Кристал Пэлас» после конфликта с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба назвал двойной игрой практику WADA с приемом лекарств на основании терапевтических исключений (TUE).