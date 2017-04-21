Ребров накануне матча с «Шахтером»: Футболисты «Динамо» своей игрой стараются вернуть болельщиков на стадион

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Накануне матча наставник киевлян Сергей Ребров отметил:

— Меня радует, что наши футболисты своей игрой стараются вернуть болельщиков на стадион. Надеюсь, что в матче с горняками зрители увидят то желание играть в футбол, которое появилось в последних поединках. Видно, что некоторые ребята ожили прямо на глазах, стали по-другому отдаваться игре и получать от нее удовольствие.

Говоря об изменении тактической схемы, Ребров отметил:

— Поменялись качество и интенсивность игры в исполнении отдельных футболистов. Повысилась активность в атаке, и, как следствие, мы стали чаще создавать голевые моменты и забивать мячи. А за счет большего количества игроков в обороне мы предотвратили много контратак на наши ворота. Осенью их было более чем достаточно.

Говоря о поддержке футболистами своего главного тренера, Ребров отметил:

— Я и раньше ощущал поддержку своих футболистов. Наверное, ребята видят, что я работаю с чистым сердцем и, чем могу, стараюсь помочь киевскому «Динамо» в целом и каждому из них в отдельности. Не могу сказать, что до того, как мы поменяли структуру игры, исполнители не выкладывались на поле, но психология у них точно изменилась. Стало больше уверенности в своих силах. Даже если у нас что-то не получается с первых минут, особенно с командами, которые обороняются большим количеством игроков, ребята находят в себе силы прибавить по ходу матча. Но я не могу сказать, что они стали по-другому относиться ко мне или к тренировочному процессу.

Говоря о сопернике, Ребров отметил: У «Шахтера» достаточно квалифицированных исполнителей, способных его заменить. Считаю, что и Тарас Степаненко, и Максим Малышев — это настоящие работяги, которые полностью подчинены интересам команды. Возможно, в атаке они не так эффективны, но в обороне точно действуют не хуже Фреда.

А говоря о том, что будет самым важным в этой игре, омтетил: «Концентрация в каждом моменте. Когда встречаются примерно равные команды, этот фактор выходит на первый план. Судьбу такой встречи может решить любой эпизод».

«В таких поединках давление присутствует всегда. Тут в таблицу никто не смотрит. Уверен, что придет много болельщиков, а мы перед ними в долгу. Мы будем играть на победу», — подытожил Ребров.

Как сообщал УНИАН, матч «Динамо» — «Шахтер» состоится в пятницу на НСК «Олимпийский. Начло игры — в 20.00.