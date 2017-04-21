Братья по несчастью, или что общего между Джолчиевым и Кукеевым
Бауржана Джолчиева и Жамбыла Кукеева можно назвать одними из ярких и талантливых футболистов последнего десятилетия в казахстанском футболе. От них ждали многого. Однако ни тот, ни другой не реализовал свой потенциал до конца, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
При этом на начальном этапе футболисты сами себе сделали имя. Оба играли в «Алма-Ате», откуда пошли на повышение, если так можно выразиться.
Чуть сложнее, наверное, приходилось Бауржану.
Вдобавок набрался хорошего международного опыта в еврокубковых матчах и за сборную Казахстана. Мог играть и продолжать расти, но в 2016 году остался вне футбола. «Астана», как известно, предлагала ему продлить контракт, но футболист посчитал, что сможет играть за рубежом. На деле никуда не уехал и вдобавок остался без клуба в КПЛ.
При этом возникали разного рода разговоры о продолжении карьеры в том или ином клубе, но снова не срослось. В итоге в этом году вынужден пропустить как минимум первый отрезок чемпионата. А ведь время идет. И еще непросто привести в порядок форму без длительной игровой практики. И, по правде говоря, с трудом верится, что ему удастся вернуться на прежний уровень. Если случится обратное, будем только рады, поскольку
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В 2010 году случилась отставка российского специалиста, клуб возглавил немец Хольгер Фах, под чьим руководством Жамбыл в стартовом составе вышел четыре раза за сезон, а позже был снова сослан в дубль за нарушение дисциплины.
Как в дальнейшем у него развивалась карьера в карагандинском «Шахтере», все прекрасно помнят. В составе этой команды становился чемпионом страны, участвовал в еврокубках, а также пользовался доверием Виктора Кумыкова. Но в 2013 году принял, пожалуй, ошибочное решение перейти в «Кайрат». Понятно, что оно было продиктовано хорошими финансовыми условиями. Однако в Алматы не заиграл. Сначала
Можно сказать, что после «Кайрата» его карьера пошла на спад. На сегодняшний день футболист тщетно пытается ее реанимировать в «Кайсаре», где другие лидеры, другие требования и другой тренер.
С сожалением приходится констатировать, что популярность, деньги и непомерные амбиции помешали вышеназванным игрокам раскрыться в полной мере, а ведь не были обделены талантом.
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