Братья по несчастью, или что общего между Джолчиевым и Кукеевым

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При этом на начальном этапе футболисты сами себе сделали имя. Оба играли в «Алма-Ате», откуда пошли на повышение, если так можно выразиться.

Чуть сложнее, наверное, приходилось Бауржану. Все-таки в юном возрасте переехал из Кыргызстана в Казахстан, где азам футбола учился в алматинском молодежном клубе «Цесна». Поднимался постепенно, побывал в «Атырау» и «Тоболе». В «Астане» уже стал заметной фигурой в казахстанском футболе.

Вдобавок набрался хорошего международного опыта в еврокубковых матчах и за сборную Казахстана. Мог играть и продолжать расти, но в 2016 году остался вне футбола. «Астана», как известно, предлагала ему продлить контракт, но футболист посчитал, что сможет играть за рубежом. На деле никуда не уехал и вдобавок остался без клуба в КПЛ.

При этом возникали разного рода разговоры о продолжении карьеры в том или ином клубе, но снова не срослось. В итоге в этом году вынужден пропустить как минимум первый отрезок чемпионата. А ведь время идет. И еще непросто привести в порядок форму без длительной игровой практики. И, по правде говоря, с трудом верится, что ему удастся вернуться на прежний уровень. Если случится обратное, будем только рады, поскольку премьер-лига нуждается в хороших игроках. Просто по-человечески жаль футболиста, оставшегося без любимого дела из-за завышенной самооценки.

В какой-то степени это относится и Жамбылу Кукееву. Хотя в свое время предпочтение больше отдавалось его старшему брату Жигеру, у которого было все, чтобы стать просто добротным футболистом. Увы, не получилось, тогда как Жамбылу довелось быстро выйти из тени своего брата. Подавал большие надежды. Побывал на просмотрах в таких клубах, как «Баку», «Нефтчи», «Буджаспор» и «Шальке 04». Но в конечном итоге оказался в «Астане». Впоследствии перешел в «Алма-Ату», откуда снова вернулся в «Астану», носившую в 2008 году название «Локомотив». Играл регулярно, а позднее случился конфликт с главным тренером Сергеем Юраном, и Жамбыл Кукеев был переведен в дубль.

В 2010 году случилась отставка российского специалиста, клуб возглавил немец Хольгер Фах, под чьим руководством Жамбыл в стартовом составе вышел четыре раза за сезон, а позже был снова сослан в дубль за нарушение дисциплины.

Как в дальнейшем у него развивалась карьера в карагандинском «Шахтере», все прекрасно помнят. В составе этой команды становился чемпионом страны, участвовал в еврокубках, а также пользовался доверием Виктора Кумыкова. Но в 2013 году принял, пожалуй, ошибочное решение перейти в «Кайрат». Понятно, что оно было продиктовано хорошими финансовыми условиями. Однако в Алматы не заиграл. Сначала из-за снижения к себе требований, затем из-за травмы.

Можно сказать, что после «Кайрата» его карьера пошла на спад. На сегодняшний день футболист тщетно пытается ее реанимировать в «Кайсаре», где другие лидеры, другие требования и другой тренер.

С сожалением приходится констатировать, что популярность, деньги и непомерные амбиции помешали вышеназванным игрокам раскрыться в полной мере, а ведь не были обделены талантом.