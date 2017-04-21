«Челси» стал ещё одним претендентом на Мбаппе
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе попал в сферу интересов ещё одного европейского гранда.
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Как сообщает RMC, летом нынешнего года 18-летнего футболиста попытается переманить к себе «Челси».
Ранее в СМИ сообщалось, что на французского игрока претендуют такие клубы, как «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интер», «ПСЖ» и «Реал». Контракт 18-летнего нападающего с «Монако» действует до лета 2019 года.
В то же время спортивный директор «Монако» Антонио Кордона опроверг информацию, что представители «Реала» уже выходили на монегасков с предложением о покупке Мбаппе.
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