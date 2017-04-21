«Кайрат» сыграет с «Иртышом» в четвертьфинале Кубка Казахстана по футболу
Сегодня, 21 апреля, в Астане состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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За выход в полуфинал команды сыграют по одному матчу. Игры пройдут 10 мая на полях команд, указанных первыми.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
«Жетысу» — «Ордабасы».
«Кайрат» — «Иртыш».
«Атырау» — «Актобе».
«Окжетпес» — «Шахтер».
Напомним, обладателем Кубка прошлого года является ФК «Астана», который выбыл на стадии 1/8-й.
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