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21 апреля 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» сыграет с «Иртышом» в четвертьфинале Кубка Казахстана по футболу

Сегодня, 21 апреля, в Астане состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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За выход в полуфинал команды сыграют по одному матчу. Игры пройдут 10 мая на полях команд, указанных первыми.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

«Жетысу» — «Ордабасы».

«Кайрат» — «Иртыш».

«Атырау» — «Актобе».

«Окжетпес» — «Шахтер».

Напомним, обладателем Кубка прошлого года является ФК «Астана», который выбыл на стадии 1/8-й.

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