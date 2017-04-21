ФК «Бастия» проведет игру на нейтральном поле из-за беспорядков на матче с «Лионом»

Ближайший домашний матч до окончательного вердикта по инциденту «Бастия» проведет на нейтрально поле. Об этом сообщает АФП со ссылкой на представителя дисциплинарного комитета высшего дивизиона Французской футбольной лиги («Лига 1»).

16 апреля в Бастии начало матча чемпионата Франции между местным клубом и «Лионом» было отложено из-за того, что болельщики хозяев выбежали на поле и попытались напасть на игроков «Лиона». Спустя 50 минут команды вышли и провели первый тайм, по окончании которого случилась потасовка между выбежавшим на поле болельщиком и голкипером «Лиона» Лопешем. В результате этого инцидента на поле началась массовая драка, в ходе которой один из стюардов встречи попытался нанести удар защитнику гостевой команды Муктару Дьякаби.

Сообщается, что расследование инцидентов на стадионе продлится до 4 мая, когда будет вынесено окончательное решение. На это время стадион «Бастии» будет закрыт, а ближайшая домашняя игра чемпионата Франции против «Ренна» (29 апреля) пройдет на нейтральном стадионе. Также отмечается, что гостевой сектор на выездном матче «Бастии» против «Бордо» (22 апреля) будет закрыт для болельщиков корсиканского клуба.