Как «Барса» и «Реал» делили Ди Стефано. Пять историй о класико

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11:1 ПОСЛЕ ВИЗИТА АВТОМАТЧИКОВ

Самый крупный счет в истории класико — 11:1 в пользу «Реала» — был зафиксирован при скандальных обстоятельствах. Это случилось в июне 1943 году в ответном полуфинале Кубка Генералиссимуса — тогда турнир назывался в честь диктатора Франко. В первой игре на барселонском стадионе «Лес Кортс» «Барселона» победила 3:0, а в ответном матче на мадридском «Чамартине» «Барса»… даже не билась всерьез. Счет 8:0 был установлен еще в первом тайме, причем семь из этих мячей были пропущены в течение пятнадцати минут — с 30-й по 45-ю.

Гостям из Каталонии пришлось столкнуться с беспрецедентным давлением — всю дорогу от вокзала Мадрида до стадиона автобус «Барселоны» бомбардировали камнями, а по прибытию на арену нашлись аргументы посерьезнее — в раздевалку «Барселоны» зашли франкисты с автоматами и заявили, что футболисты не уедут из Мадрида живыми, если не проиграют крупнее 0:3. Сразу после гражданской войны подобные угрозы никому не казались преувеличением. Историки «Реала» эту историю с угрозами под дулами автоматов считают мифом.

ИГРАТЬ ПО ОЧЕРЕДИ ЗА МАДРИД И БАРСЕЛОНУ.

Двумя лучшими бомбардирами в истории класико являются аргентинцы. Лидирует с 21 голом Лионель Месси, пару лет назад обошедший звезду «Реала» Альфредо Ди Стефано (18 голов). Аргентинец в 1953 году стал виновником грандиозного конфликта, подписав контракт… и с «Реалом», и с «Барселоной». Причем прежде права на Ди Стефано принадлежали сразу двум разным клубам — аргентинскому «Ривер Плейту» и колумбийскому «Мильонариусу». А «Барселона» и «Реал» независимо друг от друга выкупили права на Ди Стефано как у аргентинского клуба, так и колумбийского. Южноамериканцы не слишком вдавались в нюансы трансферных правил и просто охотно забирали деньги, пока их давали.

В результате испанская федерация футбола тогда постановила, что Ди Стефано должен играть по очереди за «Реал» и «Барселону», меняя команды каждое лето в течение четырех сезонов. Столь оригинальное решение было даже утверждено правительством Испании. Но «Барселона» на такое не согласилась и в итоге продала «Реалу» свою долю прав на Ди Стефано за 4 миллиона песет.

В карьере Ди Стефано это не единственный казус. Великий форвард также успел поиграть за несколько национальных сборных — Аргентины, Колумбии, Испании и даже Каталонии. За последнюю он сыграл, уже переехав на закате карьеры из «Реала» в Барселону — но не в «Барсу», а в «Эспаньол».

Третье место по количество голов в истории класико сейчас занимает Криштиану Роналду (16).

ТРИДЦАТЬ ТРИ ИУДЫ

Переходы из «Реала» в «Барселону» или в обратном направлении — редкость. Футболки обоих клубов носили лишь 33 футболиста, из них 20 решались на прямые переходы из одного топ-клубов в другой. Большинство из этих трансферов — 12 — состоялись до 1965 года.

Последний на сегодня случай произошел в 2007 году — аргентинец Савиола после истечения срока контракта с «Барселоной» отправился на «Сантьяго Бернабеу». Куда памятнее позапрошлый переход — когда «Реал» заплатил прописанную в контракте сумму отступных за Луиша Фигу в 56 миллионов долларов. Хотя еще двумя днями ранее португалец публично целовал эмблему «Барсу» и клялся в вечной любви к каталонскому клубу. В следующем класико в Фигу чего только не летело с трибун «Камп Ноу» — достаточно вспомнить приземлившиеся на газон свиную голову и бутылку виски (уже пустую).

Наконец, третий по сроку давности переход тоже был неимоверно скандальным, поскольку дело касалось не иностранного футболиста, а испанца. Им был Луис Энрике. Будущий главный тренер «Барселоны» в 1996 году перешел в каталонский клуб на правах свободного агента после пяти сезонов в мадридском «Реале». Стоит ли говорить, что с тех пор Лучо стал на «Бернабеу» персоной нон грата и его освистывают на «Бернабеу» сильнее, чем любого из нынешних футболистов «Барселоны»?

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СО СТАТИСТИКОЙ

Какая команда чаще выигрывала класико? «Конечно, наша», — ответят фанаты… обоих клубов. У «Реала» преимущество по результатам официальных матчей — 93 победы «сливочных» просто 90 выигрышей «Барселоны». Но если добавить еще и товарищеские игры, то впереди оказывается уже «Барса» — 109 побед сине-гранатовых против 97 выигрышей мадридцев.

Совершенно разным — в зависимости от клубных пристрастий — окажется и ответ на то, кто в последние годы побеждал в самых «крутых» класико. Болельщики «Барселоны» охотно напомнят, что три последних крупных счета в класико были исключительно в пользу «Барселоны». Пеп Гвардьола в свой первый приезд на «Сантьяго Беранбеу» во главе «Барсы» добился победы 6:2, первое класико Жозе Моуринью в качестве главного тренера обернулось проигрышем «Реала» на «Камп Ноу» 0:5 в день рождения каталонского клуба, а в ноябре 2015 года каталонцы выиграли на «Бернабеу» 4:0.

Однако когда на кону в класико стояли титулы — в финалах Кубка Испании 2011 и 2014 годов — каждый раз побеждал «Реал». Оба матча проходили в Валенсии на «Месталье», поделенной надвое — с фанатами «Барселоны» по одну половину от линии центра поля и с болельщиками «Реала» — по другую. В 2011 году «Реал» выиграл 1:0 благодаря голу Криштиану Роналду в дополнительное время, а финал 2014 года запомнился сольным проходом Бэйла мимо Бартры и скамейки запасных «Барселоны». Итогом забега стал победный гол в ворота Хосе Пинто.

ОТ ВЕНЕСУЭЛЫ ДО МАЙАМИ

«Барселона» и «Реал» еще никогда не встречались между собой в финалах еврокубков, что довольно забавно на фоне двух недавних мадридских дерби в финалах Лиги чемпионов 2014 и 2016 годах. Однако однажды команды все же бились друг с другом за пределами Испании. Это случилось в мае 1982 году в Венесуэле в матче за… третье место на международном турнире. Составы обеих команд были далекими от оптимальных, поскольку участники национальных сборных уже готовились к чемпионату мира, прошедшему как раз в Испании. «Реал» тогда выиграл 1:0 благодаря голу Висенте дель Боске.

Следующее класико за пределами Испании пройдет 27 июля 2017 года в Майами — теперь уже с участием всех звезд в рамках крупного предсезонного турнира. Согласие обеих команд на этот матч было встречено многими испанскими болельщиками и журналистами с негодованием. Дескать, как можно снижать градус накала такого противостояния посредством предсезонной игры?